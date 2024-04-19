Австралійська гірничодобувна компанія виходить з ринку рф — Finance.ua
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Австралійська гірничодобувна компанія виходить з ринку рф

Фондовий ринок
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Австралійська гірничодобувна компанія виходить з ринку рф
Австралійська гірничодобувна компанія виходить з ринку рф
Австралійська гірничодобувна компанія Tigers Realm Coal заявила про вихід із російського ринку та продаж свого бізнесу на території рф.
Про це інформує пресслужба компанії.
У росії об'єкти вугільного бізнесу компанії знаходяться у Чукотському автономному окрузі.
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У заяві Tigers Realm Coal йдеться, що чукотські вугільні активи купить компанія російського олігарха Марка Бузука за 49 млн доларів. Перед цим угода має отримати схвалення акціонерів гірничодобувної компанії.
Головним активом Tigers Realm Coal є добувна фірма «Берінгпромвугілля», також в угоді йдеться про керуючу компанію «Берінгвугільвест» та Північно-Тихоокеанську вугільну компанію, яка займається геологорозвідкою.
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На Чукотці Tigers Realm Coal працює з 2012 року, а з 2016 року видобуває та відвантажує на експорт енергетичне та коксівне вугілля.
У 2023 році видобуток вугілля в росії склав 1,6 млн т.
За матеріалами:
Espreso.tv
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