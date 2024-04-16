Дочірня компанія французької Auchan продала бізнес у росії — Finance.ua
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Дочірня компанія французької Auchan продала бізнес у росії

Фондовий ринок
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Французька компанія Ceetrus, що входить до групи Auchan, закрила угоду з продажу своїх торгових комплексів у росії, пише РБК.
Новим власником компанії стала місцева фірма «Торгівельні галереї».
Власник компанії, на балансі якої знаходяться торгові комплекси, змінився 12 квітня, зазначило видання. Попередній договір купівлі-продажу було підписано у жовтні 2023 року.
Ceetrus входить до французької групи «Ашан», до 2018 року вона називалася Immoauchan. Компанія має 150 000 кв м торгових площ та управляє 40 торговими центрами та галереями, у тому числі торговими комплексами «Акварель» у підмосковному Пушкіно, Тольятті, Волгограді, а також ТЦ «Трійка» у москві. Компанії належать прикасові зони в гіпермаркетах «Ашан».
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Після початку російського вторгнення в Україну гендиректор французької компанії Ів Клод заявив, що «Ашан» продовжить діяльність у росії, оскільки працює для цивільного населення.
За підсумками 2023 року виторг «Ашану» в рф скоротився на 4,7%, до близько $2,5 млрд.
Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тільки 372 світові компанії повністю вийшли з російського ринку.
За матеріалами:
Forbes.ua
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