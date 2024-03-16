Скільки світових компаній повністю вийшли з російського ринку — дослідження KSE Сьогодні 21:30 — Світ

Скільки світових компаній повністю вийшли з російського ринку — дослідження KSE

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну тільки 372 світові компанії повністю вийшли з російського ринку.

Про це йдеться у щомісячному дослідженні Kyiv School of Economics.

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KSE Institute провів 62-е щомісячне дослідження у межах проєкту SelfSanctions, яке проводять з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Дослідники збирають інформацію про іноземні компанії, які працюють, обмежують або припиняють свою діяльність на російському ринку.

Зазначається, що всього 10% компаній, які є у базі KSE або 26,4% компаній, які отримували дохід в росії в 2022 році повністю покинули бізнес в росії. Ще близько 32,5% заявляють про намір вийти з їхнього ринку.

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Минулого місяця у рф було повністю ліквідовано бізнес компанії Inditex, яка володіє брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius.

Також з російського ринку вийшла компанія IKEA, яка продала там свій бізнес.

Скільки компаній досі працюють в росії

До цього часу 2150 міжнародних компаній досі працюють та не збираються залишати російський ринок. Це 57,5% компаній, що є у базі KSE.

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Якщо з початку російського вторгнення відсоток компаній, що згортають бізнес у росії, різко зростав до середини квітня 2022 р, то протягом останніх 18 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється.

За даними дослідження, періодично фіксують зростання кількості компаній, що продовжують працювати на ринку рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна За матеріалами:

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