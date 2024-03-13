В Естонії починають карати за авто з номерами рф: загрожує штраф 400 євро — Finance.ua
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В Естонії починають карати за авто з номерами рф: загрожує штраф 400 євро

Світ
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В Естонії починають карати за авто з номерами рф: загрожує штраф 400 євро
В Естонії починають карати за авто з номерами рф: загрожує штраф 400 євро
Естонія вимагає від власників автомобілів з російськими номерами перереєструвати транспортний засіб не пізніше середи, 13 березня, інакше їм загрожує штраф у розмірі до 400 євро.
Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.
Вимога перереєстрації є наслідком заборони на в'їзд до Естонії автомобілів з російськими номерами, яка набула чинності 13 вересня минулого року з шестимісячним перехідним періодом.
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«Співробітники поліції будуть стежити за автомобілями з російськими номерами під час перевірок дорожнього руху, а відмова від перереєстрації є правопорушенням, яке карається штрафом до 100 штрафних одиниць або 400 євро», — заявив представник Департаменту поліції та погранохорони Андрес Кірсінг.
Він пояснив, що відсутність реєстрації є порушенням статті 203 Закону про дорожній рух, яка стосується керування транспортним засобом або позашляховиком, який не зареєстрований або не перереєстрований.
Згідно з даними Департаменту транспорту, минулого року в дорожньому реєстрі Естонії вперше було зареєстровано 83 транспортні засоби російського походження. За перші два місяці цього року в Естонії було зареєстровано ще 13 транспортних засобів з російськими номерами.
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Найбільша кількість перереєстрацій — 14 — відбулася в червні, тоді як у січні в Естонії було зареєстровано 12 транспортних засобів з росії, а в лютому і травні - по 10. У липні та серпні в Естонії було зареєстровано лише п’ять автомобілів російського походження.
Найбільша кількість зареєстрованих минулого року російських транспортних засобів — вісім — були автомобілями, виготовленими в 2014 і 2015 роках, три — 2023 року випуску, але було також десять автомобілів, виготовлених до 1981 року.
Серед марок автомобілів було десять Mercedes-Benz, сім BMW, по п’ять Volvo і ВАЗ, по чотири Ford і ГАЗ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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