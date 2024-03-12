Китай підтримує рф економічно та нарощує торгівлю з нею — розвідслжуби США — Finance.ua
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Китай підтримує рф економічно та нарощує торгівлю з нею — розвідслжуби США

Світ
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Китай надає економічну та безпекову допомогу росії на тлі її війни в Україні, підтримуючи промислову базу країни-агресора, а також створює загрози впливу на вибори в США 2024 року. Також залишаються очікування потенційної агресії проти Тайваню з боку КНР.
Про це передає УНН з посиланням на Reuters.
У оприлюдненому звіті розвідувальних служб США, йдеться про те, що Китай надає економічну та безпекову допомогу росії, коли вона веде війну в Україні, підтримуючи промислову базу країни-агресора.
Також розвідники попереджають, що Китай може використовувати технології, щоб спробувати вплинути на цьогорічні вибори в США.
Розвідувальні служби США виявили низку загроз і зазначили у звіті, що США стикається зі «все більш крихким світовим порядком».
Директор національної розвідки Авріл Хейнс у своєму виступі у сенатському комітеті з розвідки, закликала законодавців схвалити збільшення військової допомоги Україні.
За словами Хейнс, «важко уявити, як Україна» зможе утримати відвойовані у росії території без додаткової допомоги з боку Вашингтона.
За матеріалами:
УНН
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