ФГВФО відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 13 млрд грн — Finance.ua
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ФГВФО відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 13 млрд грн

Фондовий ринок
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ФГВФО відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 13 млрд грн
ФГВФО відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 13 млрд грн
У квітні 2024 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб склали 13,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Хто скільки отримав:

  • 5,6 млн грн отримали вкладники АТ «Мегабанк»;
  • 2,5 млн грн — АТ «Укрбудінвестбанк»;
  • 1,7 млн грн — АТ «АКБ «Конкорд».
За січень-квітень цього року сума гарантованих виплат склала 69,0 млн грн. В цілому станом на 1 травня 2024 року Фонд виплатив гарантоване відшкодування на загальну суму 99 960,7 млн грн.
З початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 647,0 млн грн.

Гарантування вкладів

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.
Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.

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Виплати можна отримати трьома способами: через додаток «Дія» у смартфоні (в меню оберіть сервіс «Повернення вкладів»), дистанційно через банк-агент та безпосередньо у відділенні банку-агента (перелік банків-агентів Фонду за посиланням).
Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. Станом на 1 травня 2024 року він накопичив понад 34,5 млрд грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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