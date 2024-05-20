ФГВФО відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 13 млрд грн — Finance.ua

ФГВФО відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 13 млрд грн Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

ФГВФО відшкодував вкладникам банків-банкрутів понад 13 млрд грн

У квітні 2024 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб склали 13,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Хто скільки отримав:

5,6 млн грн отримали вкладники АТ «Мегабанк»;

2,5 млн грн — АТ «Укрбудінвестбанк»;

1,7 млн грн — АТ «АКБ «Конкорд».

За січень-квітень цього року сума гарантованих виплат склала 69,0 млн грн. В цілому станом на 1 травня 2024 року Фонд виплатив гарантоване відшкодування на загальну суму 99 960,7 млн грн.

З початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104 647,0 млн грн.

Гарантування вкладів

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.

. Виплати можна отримати трьома способами: через додаток «Дія» у смартфоні (в меню оберіть сервіс «Повернення вкладів»), дистанційно через банк-агент та безпосередньо у відділенні банку-агента (перелік банків-агентів Фонду за посиланням

Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. Станом на 1 травня 2024 року він накопичив понад 34,5 млрд грн.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.