Лідери банківського ринку у першому кварталі 2024 року — Finance.ua

Лідери банківського ринку у першому кварталі 2024 року Сьогодні 16:01 — Фондовий ринок

Лідери банківського ринку у першому кварталі 2024 року

Станом на 1 квітня в Україні продовжували діяти 63 банки, в тому числі 6 — державних, 14 — віднесених до іноземних банківських груп, 43 — банки з приватним капіталом.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, за перший квартал 2024 року кількість діючих банків не змінилась.

«Із найближчих претендентів на вихід — невеличкий Альпарі банк, який колись хотіла придбати Укрпошта та зробити на його базі власну фінансову установу. За планом банк мав би припинити діяльність до 15 травня, але станом на сьогодні його ліцензія ще не відкликана», — зазначив Гетманцев.

5 банків за розміром чистих активів:

ПриватБанк — 672,7 млрд грн;

Ощадбанк — 372,1 млрд грн;

Укрексімбанк- 270,3 млрд грн;

Райффайзен Банк — 195,6 млрд грн;

Укргазбанк — 172,3 млрд грн.

Графік: Данило Гетманцев

«За квартал п’ятірка лідерів не змінилась. Найбільший приріст чистих активів показав Ощад, тоді показники Привату і Укргазу скоротились», — прокоментував Гетманцев.

Чисті активи по всім банкам за перші 3 місяці року зросли на 1,4% (+41 млрд грн), насамперед, за рахунок приросту кредитного портфелю і вкладень в ОВДП.

5 банків за розміром депозитного портфелю населення:

ПриватБанк — 388,8 млрд грн;

Ощадбанк — 187,2 млрд грн;

Універсал Банк/ monobank — 67,4 млрд грн;

Райффайзен Банк — 61,1 млрд грн;



ПУМБ - 48,6 млрд грн.

Графік: Данило Гетманцев

«По п’ятірці лідерів, у першому кварталі 2024 року: ПУМБ посунув з 5-го місяця Сенс Банк, депозити населення у державних банках Приват і Ощаді трохи скоротились, у банках із приватним капіталом, навпаки, трохи збільшились», — зазначив нардеп.

Загалом по всім банкам депозити населення майже не змінились (збільшились на 0,1%).

5 банків за розміром чистого прибутку:

ПриватБанк — 13,9 млрд грн;

Ощадбанк — 4,9 млрд грн;

Райффайзен Банк — 2,5 млрд грн;



Укрексімбанк — 2,5 млрд грн;

ПУМБ - 2,1 млрд грн.

Графік: Данило Гетманцев

«Із першої п’ятірки вибув Укрсиббанк — його місце зайняв Укрексімбанк. В цілому банки отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку, що на 18% (+6,2 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року», — додав Гетманцев.

5 банків за власним капіталом:

ПриватБанк — 100,4 млрд грн;

Ощадбанк — 33 млрд грн;

Райффайзен Банк — 24,4 млрд грн;

ПУМБ - 19,6 млрд грн.



Укрсиббанк — 19 млрд грн.

Графік: Данило Гетманцев

«За перший квартал п’ятірка лідерів за власним капіталом не змінилась. Варто також зазначити, що на 1 травня 2024 року всі платоспроможні банки, окрім Укрексімбанк, виконували норматив H2, H3 щодо адекватності регулятивного та основного капіталу», — підсумував нардеп.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за перший квартал 2024 року склав 40,518 млрд гривень, що на 18% більше, ніж у січні-березні минулого року. Головні фактори зростання прибутковості у річному обчисленні - збільшення відсоткових доходів та значно менші відрахування до резервів під збитки від активних операцій;

за даними Опендатабот, топ-10 банків України заробили 34,22 млрд грн за перший квартал. Це 84% від сукупного прибутку усіх банків в країні.

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