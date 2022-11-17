В застосунтку "Дія" тепер можна отримати витяг про місце проживання: інструкція — Finance.ua

В застосунтку "Дія" тепер можна отримати витяг про місце проживання: інструкція Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

В застосунтку "Дія" тепер можна отримати витяг про місце проживання: інструкція

У застосунку Дія тепер можна згенерувати витяг про місце проживання. Послуга з червня була доступна на порталі, а відтепер і в застосунку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги. Наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок чи при оформленні на роботу. Раніше для оформлення документа необхідно було йти до відповідних органів реєстрації та стояти в чергах, щоб отримати паперову довідку. Проте ми намагаємося зробити так, щоб „довідку про прописку“ не потрібно було носити в парі з паспортом», — сказано в повідомленні.

З червня отримати витяг можна на порталі Дія, а тепер це можна зробити і в застосунку.

«Ми провели успішний бета-тест, і з оновленням Дії ви можете одразу завантажити витяг на смартфон», — кажуть у Мінцифри.

Як отримати витяг:

у розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»;

оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;

натисніть «Замовити витяг»;

ваша заява буде опрацьована протягом декількох хвилин;

якщо відомості про вас знайдені в реєстрі, можете завантажити pdf-документ протягом 24 годин.

Так само в застосунку можна замовити витяг про місце проживання ваших дітей.

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