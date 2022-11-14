Як авторизуватися в застосунку Дія, перебуваючи за кордоном: детальна інструкція — Finance.ua
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Як авторизуватися в застосунку Дія, перебуваючи за кордоном: детальна інструкція

Особисті фінанси
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Як авторизуватися в застосунку Дія, перебуваючи за кордоном: детальна інструкція
Як авторизуватися в застосунку Дія, перебуваючи за кордоном: детальна інструкція
Державний додаток «Дія» дає змогу усім українцям тримати свої документи у смартфоні. Серед документів, якими ви можете скористатися через «Дію» — паспорт формату ID-картка, закордонний паспорт, водійське посвідчення, студентський квиток, технічний паспорт на авто, пенсійне посвідчення тощо.

Як авторизуватися в Дії за допомогою BankID, знаходячись за кордоном?

Знаходячись за кордоном, ви можете авторизуватися в «Дії» звичним способом за допомогою BankID. Для цього вам потрібно завантажити та відкрити «Дію», на головному екрані натиснути на значок &laquo;BankID», обрати у списку потрібний вам банк та авторизуватися через застосунок цього банку (наприклад, Mono чи Приват24).

Як авторизуватися в Дії за допомогою NFC, знаходячись за кордоном?

Також авторизуватися у застосунку ви можете за допомогою NFC. Для цього вам потрібно відкрити додаток, обрати пункт «авторизація через NFC» та зчитати NFC-чіп смартфоном. Чіп ви можете знайти на біометричних документах: ID-картці або закордонному паспорті.

Чи може місцезнаходження впливати на авторизацію в Дії?

Майте на увазі: ваше місцезнаходження може впливати на вхід у «Дію». Тому якщо у вас виникли проблеми зі входом у застосунок, радимо скористатися VPN та в місці вашого перебування вказати Україну.

В яких країнах точно потрібно використовувати VPN для авторизації в Дії?

Для входу в «Дію» VPN точно потрібен у країнах:
• Африки;
• Азії;
• у країнах, які потрапили під ембарго США;
• Південної Америки;

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
visitukraine.today
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