Арбітраж у Стокгольмі став на бік путіна: "Газпром" виграв арбітраж у Стокгольмі з приводу оплати за газ у рублях — Finance.ua

Арбітраж у Стокгольмі став на бік путіна: "Газпром" виграв арбітраж у Стокгольмі з приводу оплати за газ у рублях Сьогодні 16:55 — Фондовий ринок

арбітражний суд у Стокгольмі зобов’язав фінського газового оператора Gasum виплатити «Газпрому» 300 млн євро з відсотками. На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну

Про це повідомляє польське видання Energia.rp.pl , уточнюючи при цьому, що фіни були покарані за відмову платити в рублях, тому тепер «Газпром» подасть до суду на інших своїх клієнтів в ЄС, які також відмовилися платити.

Шведський арбітраж визнав правовірним указ президента країни-агресора Володимира Путіна про переведення платежів за газ в рублі. Суд зобов’язав фінську компанію Gasum виплатити борг ТОВ «Газпром експорт» у розмірі понад 300 млн євро за постачання газу у зв’язку з невиконанням зобов’язання «бери або плати». Суд також постановив виплатити відсотки за прострочення платежу.

Таким чином, трибунал підтвердив правомірність призупинення поставок природного газу у разі несплати покупцем у рублях відповідно до Указу Президента РФ від 31 березня 2022 року.

Арбітраж також постановив, що сторони зобов’язані продовжити переговори щодо Угоди про врегулювання подальших поставок газу.

Як пише видання, після цього вердикту «Газпром», скоріш за все, подасть до суду на інших клієнтів з ЄС, які також відмовилися платити в рублях. Своєю чергою, і Gasum, і інші компанії заявили, що подадуть до суду на «Газпром» за припинення поставок, попри чинні контракти.

Gasum повідомила, що арбітражний суд у Фінляндії дозволив компанії не платити в рублях за контрактом з «Газпром експортом».

Вимога «Газпрому»:

21 травня 2022 року «Газпром» призупинив експорт газу до Фінляндії, оскільки Гельсінкі відмовився виконати вимогу росії про оплату газу в рублях.

Фіни, як і інші країни, включаючи Польщу, розцінили таку вимогу як порушення контрактів, які передбачають оплату в доларах або євро. Російські рублі в контрактах не згадуються.

Ситуація з газом:

31 серпня «Газпром» призупинив поставки газу в Європу по «Північному потоку-1».

2 вересня російська газова компанія «Газпром» оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу «Північний потік-1» на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу «Північний потік» спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з’явилася інформація про витоки газу на «Північний потік». 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що «Газпром» припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року"Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 року Туреччина вирішила зробити «Газпрому» серйозне газова пропозиція.

8 листопада 2022 року Туреччина почала платити за російський газ в рублях.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.