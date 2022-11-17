«Зернову угоду» продовжили ще на 120 днів — Finance.ua

«Зернову угоду» продовжили ще на 120 днів Сьогодні 11:12 — Аграрний ринок

«Зернову угоду» продовжили ще на 120 днів

У Стамбулі домовилися про продовження «зернової угоди» для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено у Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина», — сказано в повідомленні.

За його словами, український агроекспорт сьогодні залишається дієвим інструментом протидії світовій продовольчій кризі.

Читайте також: Як Європа позбувається залежності від російських енергоресурсів

З першого серпня, початку роботи зернової Ініціативи і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

«Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу», — зазначив Кубраков.

Як він повідомив, Україна офіційно звернулися до партнерів по Ініціативі з пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та долучити до неї порт Миколаїв.

«Очікуємо офіційні заяви від лідерів Організіції Об‘єднаних Націй та Туреччини», — зауважив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.