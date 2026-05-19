День финансов: самые прибыльные банки Украины и данные об ограничениях на выезд за границу Сегодня 17:45

Вторник, 19 мая. Пограничная служба запустила сервис, который поможет гражданам самостоятельно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу, а Минэкономики напомнило участникам программы «Национальный кешбэк», когда нужно использовать накопленные деньги.

Самые прибыльные банки Украины

За январь-март 2026 года чистая прибыль банков составила 26,0 млрд грн, что на что на 34,1%, или 13,46 млрд меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Чистая прибыль государственного ПриватБанка в январе-марте 2026 года сократилась на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,85 млрд грн. В тройку самых прибыльных банков также вошли Ощадбанк — 1,95 млрд грн чистой прибыли и Универсал Банк (mono) — 1,68 млрд грн.

В то же время, Национальный банк отсрочил на год формирование банками буферов капитала. Формирование буфера системной важности начнется после определения системных банков в 2027 году.

Налог на посылки

Европейский Союз привяжет часть выплат из пакета помощи Украине объемом 90 млрд евро к изменениям в налоговом законодательстве, которых ранее требовал Международный валютный фонд. Для получения средств Киев должен принять законодательные изменения, которые расширят перечень международных посылок, подлежащих обложению 20% налогом на добавленную стоимость.

Данные об ограничениях на выезд за границу

Государственная пограничная служба запустила новый сервис « Личный кабинет », чтобы граждане могли самостоятельно узнавать ограничения на выезд за границу. Сервис позволяет получать информацию в реальном времени об имеющихся запретах, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы. Чаще всего ограничения на выезд касаются отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Валютный рынок

Как свидетельствует отчет ICU, НБУ на прошлой неделе снова расширил колебания официального курса гривны к доллару США, позволив ему превысить отметку 44 грн/$. Аналитики ICU отмечают, что около двух недель НБУ удерживал курс в узком диапазоне 43,85−43,95 грн/$, однако в пятницу регулятор несколько расширил границы колебаний.

🗨️ «Это демонстрирует желание НБУ разрешать большую волатильность курса, особенно накануне визита миссии МВФ, однако без явного аппетита к быстрой девальвации гривны» , — говорят эксперты ICU.

Спрос на землю

В настоящее время земля в Украине — один из самых стабильных активов во время войны. Поэтому инвесторы все чаще смотрят именно в ее сторону. Эксперты говорят , что даже во время полномасштабной войны земля не только сохраняет свою стоимость, но и дорожает. У этого актива очень понятная доходность с валютной привязкой и с огромным потенциалом для его роста.

🔎 Отметим, что в украинских реалиях появились REIT-фонды как удобная альтернатива классическим инвестициям. REIT (Real Estate Investment Trusts) — это способ инвестировать в доходную недвижимость без покупки конкретной квартиры или офиса. Инвестор покупает не «стены», а долю фонда, владеющего портфелем объектов: бизнес-центрами, складами, торговыми центрами, гостиницами, жилыми комплексами.

В новой статье с условными примерами и упоминанием исторических диапазонов доходности рассказываем о том, какую прибыль генерируют REIT-фонды и почему они эффективнее таких инструментов, как депозиты и ОВГЗ:

Электронный учет трудовой деятельности

До 10 июня 2026 года в Украине идет переход на электронный учет трудовой деятельности. Именно до этой даты гражданам рекомендуют оцифровать бумажные трудовые книжки. При этом дедлайн 10 июня 2026 года — рекомендательный, а не принудительный.

То есть если человек не подаст документы до 10 июня, штрафовать его не будут . В то же время, откладывать оцифровку не стоит, ведь это может осложнить подтверждение трудового стажа, особенно за периоды работы до 2004 года.

«Работайте или воюйте»

Критически важные забронированные предприятия генерируют 60% налоговых поступлений. При этом большое количество людей в розыске ТЦК или СОЧ не задействованы ни в экономике, ни в Силах обороны.

🗨️ «Есть большое количество людей, которые в розыске, в СОЧ находятся, которые не участвуют или немного исключены из формальной занятости и не работают в Силах обороны. И это тот резерв, который можно выявить, чтобы они либо работали, либо воевали» , — заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Комментируя возможные изменения в подходах и критериях касательно бронирования, Соболев отметил, что каждые 6−9 месяцев проходит пересмотр списков, «чтобы система была честной».

Со своей стороны в Офисе президента заявили , что вопрос снижения мобилизационного возраста и ограничения выезда молодежи за границу пока даже не обсуждается на уровне оценки рисков.

«Национальный кешбэк»

Министерство экономики напомнило участникам программы «Национальный кешбэк», что накопленные средства нужно использовать до 30 июня 2026 года включительно. После этой даты неизрасходованные суммы автоматически вернутся в государственный бюджет, однако сама программа продолжит работать в обычном режиме.

РРО

Налоговая служба по итогам 10 тыс. проверок наложила на предпринимателей 160 млн гривен штрафов из-за неиспользования РРО, сокрытия наличной выручки и отсутствия учета товаров.

В ГНС напомнили , что субъекты хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций при расчетах в сфере торговли, общественного питания и услуг, должны соблюдать требования по формированию и хранению документов.

