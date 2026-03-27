День финансов: риски девальвации гривны в 2026 году и перспективы привлечения иностранных банков в Украину Сегодня 17:45

Пятница, 27 марта. Что будет с экономикой Украины, если война закончится в 2026 году? А если в 2027 году? Аналитики Dragon Capital поделились своим макропрогнозом. Со своей стороны эксперты ICU рассказали, возможна ли девальвация гривны свыше 15% в 2026 году. А Игорь Смелянский заявил, что будет судиться с НБУ за незаконный штраф «Укрпочте».

Риски девальвации гривны в 2026 году

Аналитики инвесткомпании ICU отмечают , что с начала года гривна уже девальвировала примерно на 4%, что существенно контрастирует с минимальными колебаниями в прошлом году. Регулятор заинтересован в сохранении привлекательности гривневых активов и обеспечении стабильности валютного рынка, поэтому риски девальвации более 15% выглядят пока малореалистичными, сообщили эксперты.

Петиция против ОТП Банка

На сайте Верховной Рады появилась петиция с призывом ввести санкции в отношении OTP Bank Plc. (Венгрия) и АО «ОТП Банк» (Украина) из-за работы дочерней структуры в рф и потенциального обслуживания российских военных. Автор петиции также призывает парламент ужесточить законодательство в отношении иностранных финансовых учреждений, продолжающих деятельность в россии.

✅ 26 февраля 2026 года Верховная Рада ратифицировала Соглашение с Польшей о деятельности Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Украине. В марте в Украине заработал эстонский банк IuteBank. За короткий срок на отечественный банковский рынок вышли сразу два зарубежных банка. Вопрос только в том, последуют ли за ними другие иностранные игроки. Что говорит об этом Национальный банк, рассказываем в новой статье:

Кешбэк на горючее

Как рассказал министр экономики Алексей Соболев, программа государственного кешбэка на горючее сейчас стоит бюджету около 20 млн грн в день. Соболев подчеркнул, что кешбэк является адресным и целевым, а полученные средства граждане используют, в частности, для оплаты коммунальных услуг.

Экономика Украины, если война закончится в 2026, или 2027 году

Согласно базовому сценарию Dragon Capital, активные боевые действия будут продолжаться в 2026—2027 годах, включая атаки на критическую инфраструктуру, подавляя экономический рост. Однако высокие объемы внешней помощи будут поддерживать экономику и усилят военную способность Украины, в частности, через наращивание производства внутреннего ОПК.

В альтернативном сценарии аналитики компании предполагают, что устойчивое перемирие может быть достигнуто в середине 2026 года.

НДС для ФЛП

Министр экономики Алексей Соболев рассказал , что Украина в рамках переговоров с Международным валютным фондом согласовала самый высокий европейский уровень порога НДС.

🗨️ «Сначала было предложение порог ставить в 1 млн гривен. Из-за наших дискуссий теперь предложение о 4 млн гривен, но в целом наша позиция проста, что необходимо, чтобы были равные правила игры и простое администрирование для уплаты налогов, особенно для малого и среднего бизнеса, которому и так тяжело» , — отметил министр.

Налогообложение международных посылок

От упразднения льготного налогообложения международных посылок в Украину стоимостью до 150 евро объем поступлений в государственный бюджет может составить более 20 млрд грн за год. Такие данные вытекают из обнародованного Министерством финансов «большого налогового законопроекта». Правительство в рамках, в частности, обязательств перед МВФ и с целью увеличения доходной части государственного бюджета предлагает, кроме прочего, отменить действующую в Украине льготу по уплате НДС на международные посылки (в Украину) стоимостью ниже 150 евро.

IT-вертикаль в ВСУ

В Силах обороны вводится новая роль — IT-специалистов в подразделениях, группировках войск и командованиях. Их задачей станет обеспечение эффективной работы цифровых продуктов, их оперативное внедрение и масштабирование в соответствии с потребностями войск. Для этого Министерство обороны создает так называемую IT-вертикаль — систему специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях управления.

Кстати, по данным Djinni, самые высокие типичные зарплаты в 2026 году зафиксированы среди Python-разработчиков и специалистов в сфере Data Science. На уровне middle самые высокие типичные зарплаты получают специалисты по Data Science и DevOps. Среди начальных позиций самые высокие зарплаты зафиксированы у маркетологов.

Выплаты для ВПЛ

Кабмин внес изменения в порядок предоставления пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц. Как пояснили в Пенсионном фонде, было увеличено максимальное количество периодов выплаты пособия на проживание ВПЛ с четырех шестимесячных периодов до пяти. Также возобновлено право семей с детьми ВПЛ на пособие: выплата на детей предоставляется независимо от дохода родителей при условии соответствия семьи критериям имущественного состояния семьи, фактического места ее проживания и обучения детей.

«Укрпочта» против НБУ

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил , что штраф, наложенный НБУ, — это проявление давления на компанию и может быть попыткой повлиять на процесс создания «Укрпочта Банка». По его словам, компания уплатила штраф, но будет отстаивать свою позицию в суде.

Подпись Трампа на долларах

Министерство финансов США планирует размещать подпись президента Дональда Трампа на всех новых бумажных банкнотах. Это станет первым случаем, когда подпись действующего президента появится на долларовых банкнотах. Традиционно на американской валюте размещаются подписи министра финансов и казначея США без участия президента.

Самые сильные паспорта в мире

Европейские страны доминировали в списке самых влиятельных паспортов, но в последние годы на вершину поднялись азиатские страны. В этом году тройка стран с самыми влиятельными паспортами находится в Азии: Япония, Сингапур и Южная Корея.

