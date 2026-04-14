День финансов: закон о военном сборе, почтоматы «Укрпочты», новые тарифы в lifecell Сегодня 17:40

Вторник, 14 апреля. Владимир Зеленский подписал два важных закона, «Укрпочта» обновляет приложение и запускает почтоматы, а lifecell снова повышает тарифы.

Военный сбор

Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия повышенного военного сбора еще на три года после официального завершения военного положения в Украине. В течение этого периода будут применяться следующие ставки:

для физических лиц — 5%;

для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);

для физических лиц — предпринимателей 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года;

для плательщиков единого налога 3-й группы (физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.

Коммунальные платежи для владельцев разрушенного жилья

Зеленский также подписал закон, регулирующий начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и учет убытков в случае повреждения или уничтожения недвижимости. Закон гарантирует право на освобождение от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, в частности, если часть объекта непригодна к использованию и услуги фактически не предоставляются до момента полного восстановления здания.

Кроме того, Зеленский заявил , что нефтепровод «Дружба» планируют частично восстановить до конца апреля 2026 года.

🗨️ «До конца апреля он будет отремонтирован — не полностью, но достаточно, чтобы функционировать. Резервуары все не будут отремонтированы, это длительный процесс. Но основная задача — обеспечить работу», — отметил Зеленский.

Подготовка энергосистемы к зиме

Зима 2026/2027 может стать очередным испытанием для украинцев: страна до сих пор не восстановила разрушенные электростанции, а новая генерация строится медленно.

Новое приложение и почтоматы «Укрпочты»

«Укрпочта» запустила доставку в почтоматы и расширила функциональность приложения. Первые 70 почтоматов заработали в Киеве, еще 30 в Одессе появятся в течение апреля, а к концу года сеть должна расшириться до 1000 почтоматов по всей стране. Доставка в почтомат стоит столько же, сколько и доставка в отделение. Что изменилось в приложении — рассказываем здесь

Самые дефицитные профессии в Украине

За первые три месяца 2026 года Государственная служба занятости получила 148 тысяч вакансий от 27 тысяч работодателей. Из них уже укомплектованы 61 тысяча. Лидерами по числу трудоустроенных стали Днепропетровская и Львовская области. Легче всего найти персонал на позиции поваров, бариста и продавцов продовольственных товаров. Труднее всего закрыть вакансии слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, электромонтеров и швей.

Отметим, что в течение первого квартала 2026 года работодатели через Государственную службу занятости предложили соискателям 1,5 тысяч вакансий с проживанием. Лидером по количеству вакансий стал представитель столичного региона.



Как свидетельствуют данные аналитического центра Gremi Personal, темпы роста средней заработной платы в Польше постепенно замедляются, а рынок труда становится все более сегментированным в зависимости от отрасли.

Новые тарифы в lifecell

lifecell сообщил об изменениях в условиях обслуживания некоторых тарифных планов. Начиная с 15 апреля 2026 г., для части абонентов изменится стоимость пакетов услуг, их наполнение, а в отдельных случаях — и название тарифа. По ссылке делимся перечнем тарифов (по их старым названиям) и ключевым произошедшим изменениям.

Ликвидация Мотор-Банка

Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Мотор-Банк». Соответствующее предложение Фонд гарантирования вкладов физических лиц предоставил регулятору 6 апреля 2026 года. Процесс вывода «Мотор-Банка» с рынка начался в феврале 2026 года, когда регулятор признал учреждение неплатежеспособным.

Курс валют

Как рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на прошлой неделе гривна немного укрепилась на фоне умеренных колебаний курса доллара. Эксперт прогнозирует, что резкого укрепления гривны не ожидается, но и оснований для существенной раскачивания курса пока немного.

Со своей стороны аналитики ICU ожидают , что, несмотря на краткосрочную стабильность, давление на гривну сохранится, а ее постепенное ослабление остается базовым сценарием.

