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BYD выпускает свой самый маленький электромобиль (фото)

Технологии&Авто
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BYD Racco – компактный 3,4-метровый электровен
BYD Racco – компактный 3,4-метровый электровен, Фото: BYD Auto
Новый BYD Racco готовится к выходу на рынок. Миниатюрный городской электрокар хорошо оснащен, а запас хода — до 300 км. Электромобиль BYD Racco начнут продавать в конце лета, причем поначалу он станет доступен не в Китае, а в Японии.
Об этом сообщается на сайте местного представительства BYD.
Дело в том, что новый BYD Racco создавался прежде всего именно для японского рынка. Это представитель класса так называемых кей-каров — миниатюрных городских авто, которые очень популярны в Стране восходящего Солнца.
Сдвижная дверь BYD Racco оснащена электроприводом
Сдвижная дверь BYD Racco оснащена электроприводом, Фото: BYD Auto
BYD Racco — субкомпактный минивэн с угловатым дизайном. У него короткий высокий капот, сдвижная дверь с электроприводом и вертикальные задние стойки.

Габариты BYD Racco 2026:

  • длина — 3395 мм;
  • ширина — 1475 мм;
  • высота — 1800 мм.
На передней панели установили два экрана
На передней панели установили два экрана, Фото: BYD Auto
В четырехместном салоне на передней панели установили два экрана. Базовая комплектация BYD Racco также включает в себя кондиционер, камеру заднего вида и 6 подушек безопасности.
Топовая версия добавляет отделку экокожи, бесключевой доступ со смартфона, камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя, подогрев руля и сидений.
Мощность BYD Racco пока не раскрывают, но отмечается, что китайский электрокар получит батареи емкостью 20 и 30 кВт∙ч: запас хода составит соответственно 200 и 300 км.
Запас хода BYD Racco достигает 300 км
Запас хода BYD Racco достигает 300 км, Фото: BYD Auto
Цена BYD Racco тоже пока в секрете, причем ее предлагают угадать в специальном конкурсе. Его победитель получит электромобиль в качестве приза.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобилиBYD
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