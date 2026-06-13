BYD выпускает свой самый маленький электромобиль (фото) 13.06.2026, 02:18 — Технологии&Авто

BYD Racco – компактный 3,4-метровый электровен, Фото: BYD Auto

Новый BYD Racco готовится к выходу на рынок. Миниатюрный городской электрокар хорошо оснащен, а запас хода — до 300 км. Электромобиль BYD Racco начнут продавать в конце лета, причем поначалу он станет доступен не в Китае, а в Японии.

Об этом сообщается на сайте местного представительства BYD.

Дело в том, что новый BYD Racco создавался прежде всего именно для японского рынка. Это представитель класса так называемых кей-каров — миниатюрных городских авто, которые очень популярны в Стране восходящего Солнца.

Сдвижная дверь BYD Racco оснащена электроприводом, Фото: BYD Auto

BYD Racco — субкомпактный минивэн с угловатым дизайном. У него короткий высокий капот, сдвижная дверь с электроприводом и вертикальные задние стойки.

Габариты BYD Racco 2026:

длина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

высота — 1800 мм.

На передней панели установили два экрана, Фото: BYD Auto

В четырехместном салоне на передней панели установили два экрана. Базовая комплектация BYD Racco также включает в себя кондиционер, камеру заднего вида и 6 подушек безопасности.

Топовая версия добавляет отделку экокожи, бесключевой доступ со смартфона, камеры кругового обзора, электропривод кресла водителя, подогрев руля и сидений.

Мощность BYD Racco пока не раскрывают, но отмечается, что китайский электрокар получит батареи емкостью 20 и 30 кВт∙ч: запас хода составит соответственно 200 и 300 км.

Запас хода BYD Racco достигает 300 км, Фото: BYD Auto

Цена BYD Racco тоже пока в секрете, причем ее предлагают угадать в специальном конкурсе. Его победитель получит электромобиль в качестве приза.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.