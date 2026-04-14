НБУ представил новую памятную монету (фото)
Национальный банк Украины представил новую монету из серии «Страна супергероев», посвященную работникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Монета «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам» посвящена инженерам и производителям вооружения, обеспечивающим обороноспособность страны во время войны.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Презентовал новинку заместитель председателя НБУ Алексей Шабан. Он отметил, что украинский оборонпром сегодня стал настоящим драйвером экономики, а инновационные разработки наших специалистов — от БПЛА до систем РЭБ — уже доказали свою эффективность на поле боя и активно изучаются за рубежом.
Дизайн и символизм
«Наша новая монета — это посвящение каждому оружейнику Украины, всем, кто ежедневно и неустанно трудится, чтобы находить решения, от которых зависят жизнь защитников и гражданских», — заявил Шабан.
Номинал памятной монеты «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам» 5 гривен, она изготовлена из нейзильбера.
На аверсе монеты изображен традиционный орнамент украинской вышивки, переходящий в «пиксель», отражающий эволюцию украинской силы — от наследия прошлого до инноваций настоящего. Внизу надпись: «Дякуємо зброярам!».
На реверсе — фигура украинского оружейника, сосредоточенного на создании одного из самых эффективных на сегодняшний день видов вооружения — БпЛА. Он символизирует собирательный образ украинских инженеров, конструкторов и других технических специалистов, чьи знания, идеи и инновации превращаются в инструменты защиты государства.
Тираж — до 75 000 штук.
Купить монеты можно будет в мае в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.
