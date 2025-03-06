День финансов: решения относительно учетной ставки, новые правила пересечения границы ЕС, план помощи ВПО — Finance.ua

День финансов: решения относительно учетной ставки, новые правила пересечения границы ЕС, план помощи ВПО Сегодня 17:45

В четверг, 6 марта, НБУ повысил учетную ставку, а Совет ЕС согласовал новые правила пересечения границы.

Учетная ставка. Правление Национального банка Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики. «Это решение направляется на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%», — заявили в НБУ.

Во время пресс-брифинга глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.

Также Пышный отметил, что Международный валютный фонд уменьшил объем ожидаемого в марте транша по просьбе Украины. У Киева есть источники внешнего финансирования.

Причины остановки помощи от США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила , что Соединенные Штаты Америки приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, уехавших из Украины после начала полномасштабной войны. Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет кардинальным изменением политики в отношении украинцев, действовавшей при администрации Байдена.

Еще не прошло 100 дней президентства Трампа, как он уже разругался со всеми союзниками и провоцирует торговые войны. Уже введены пошлины на товары с соседями, которые до сих пор были крупными торговыми партнерами — Мексикой и Канадой, а также Китаем. На очереди — Европейский Союз, которому Трамп пригрозил 25% пошлинами. К чему приведет торговая война США против всех и как это может отразиться на Украине — смотрите в сюжете на нашем YouTube-канале:

План помощи ВПЛ. Министерство развития общин и территорий Министерство развития общин и территорий представило предварительный план комплексной помощи ВПЛ, включающий жилье, финансы, трудоустройство, обучение, медицину, соцзащиту и цифровые услуги. Программа должна объединить широкий спектр инициатив, которые помогут в решении не только неотложных жилищных и соцвопросов, но и предоставят возможности для экономической активности и профессионального роста ВПЛ, отметили в министерстве.

В то же время европейские политики считают, что отсутствие военной поддержки Украины со стороны США будет влиять на ход войны. По их мнению, это может перерасти в новую волну большого количества украинских беженцев.

Новые правила пересечения границы ЕС. Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел утвердил позиционный документ (general approach) о постепенном запуске новой цифровой системы управления границами Entry/exit system (EES), которая будет собирать биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.

Цены на вторичном авторынке. В среднем украинцы ежемесячно В среднем украинцы ежемесячно предлагают к продаже в интернете подержанных легковушек на $2 миллиарда. После рекордного и резкого скачка до отметки $6500 в ноябре прошлого года в феврале этого года средняя цена на авто продолжила уменьшаться, остановившись на отметке $5750.

Заметим, что за девять месяцев 2024 года камеры автоматической видеофиксации обнаружили на дорогах Украины более 3,2 млн нарушений ПДД. В новой статье рассказываем о том, какие же штрафы ожидают автомобилистов за нарушение тех или иных правил и каким образом их можно проверить, чтобы убедиться в том, что вы «чисты»:

Зарплаты украинских ІТ-дизайнеров. Как Как свидетельствуют результаты опроса Dou, Product designers остаются самыми оплачиваемыми специалистами среди дизайнеров: их медианная зарплата составляет $3000. Зарплаты других дизайнеров существенно ниже. Медиана UI/UX designers — $1650. У Graphic и Web designers медианные зарплаты почти одинаковые — $950 и $900.

Как отмечают эксперты компании GRC.ua, почти три четверти украинцев довольны работой. Однако наибольшая доля (38%) нормально относится к текущему месту работы, учитывая сложные условия на рынке труда, но в других обстоятельствах были бы более требовательны к работодателям и условиям труда.

В Министерстве образования сделали важное уточнение о доплате к заработным платам за работу в неблагоприятных условиях («учительская тысяча»). Там подчеркнули, что педагоги имеют право требовать от образовательных учреждений и местных властей соответствующей выплаты, поскольку она обязательная.

Как свидетельствуют результаты исследования Work.ua, 20% женщин вынуждены отказаться от работы из-за невозможности устроить ребенка в садик. Из-за нехватки мест в садиках многие женщины остаются дома или ищут неофициальные альтернативы, которые не всегда качественные и доступные.

В 2025 году, чтобы один месяц страхового стажа был учтен в пенсионной системе, гражданам Украины необходимо уплатить добровольный минимальный страховой взнос, который составляет не менее 1760 грн.

Программные решения для пользователей ПРРО. Государственная налоговая служба Государственная налоговая служба рассказала плательщикам о возможности использования бесплатного функционала обновленного «ПРРО ГНС». Это программное решение отвечает требованиям законодательных и других нормативно-правовых актов в сфере применения ПРРО и охватывает востребованные бизнесом операционные системы, к которым адаптировано «ПРРО ДПС».

Курс доллара во время войны. По По данным НБУ, за последние три года (с февраля 2022 г.) курс вырос на 46,9%. При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар). Средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в феврале 2025 г. упал на 1,7% до 41,85 гривен. За год доллар подорожал на 9,1%.

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