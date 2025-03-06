День финансов: решения относительно учетной ставки, новые правила пересечения границы ЕС, план помощи ВПО — Finance.ua

День финансов: решения относительно учетной ставки, новые правила пересечения границы ЕС, план помощи ВПО
В четверг, 6 марта, НБУ повысил учетную ставку, а Совет ЕС согласовал новые правила пересечения границы.
Учетная ставка. Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики. «Это решение направляется на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до цели 5%», — заявили в НБУ.
- Во время пресс-брифинга глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.
- Также Пышный отметил, что Международный валютный фонд уменьшил объем ожидаемого в марте транша по просьбе Украины. У Киева есть источники внешнего финансирования.
Причины остановки помощи от США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты Америки приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.
- Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, уехавших из Украины после начала полномасштабной войны. Этот шаг, который ожидается уже в апреле, станет кардинальным изменением политики в отношении украинцев, действовавшей при администрации Байдена.
Еще не прошло 100 дней президентства Трампа, как он уже разругался со всеми союзниками и провоцирует торговые войны. Уже введены пошлины на товары с соседями, которые до сих пор были крупными торговыми партнерами — Мексикой и Канадой, а также Китаем. На очереди — Европейский Союз, которому Трамп пригрозил 25% пошлинами. К чему приведет торговая война США против всех и как это может отразиться на Украине — смотрите в сюжете на нашем YouTube-канале:
План помощи ВПЛ. Министерство развития общин и территорий представило предварительный план комплексной помощи ВПЛ, включающий жилье, финансы, трудоустройство, обучение, медицину, соцзащиту и цифровые услуги. Программа должна объединить широкий спектр инициатив, которые помогут в решении не только неотложных жилищных и соцвопросов, но и предоставят возможности для экономической активности и профессионального роста ВПЛ, отметили в министерстве.
- В то же время европейские политики считают, что отсутствие военной поддержки Украины со стороны США будет влиять на ход войны. По их мнению, это может перерасти в новую волну большого количества украинских беженцев.
Новые правила пересечения границы ЕС. Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел утвердил позиционный документ (general approach) о постепенном запуске новой цифровой системы управления границами Entry/exit system (EES), которая будет собирать биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.
Цены на вторичном авторынке. В среднем украинцы ежемесячно предлагают к продаже в интернете подержанных легковушек на $2 миллиарда. После рекордного и резкого скачка до отметки $6500 в ноябре прошлого года в феврале этого года средняя цена на авто продолжила уменьшаться, остановившись на отметке $5750.
Заметим, что за девять месяцев 2024 года камеры автоматической видеофиксации обнаружили на дорогах Украины более 3,2 млн нарушений ПДД. В новой статье рассказываем о том, какие же штрафы ожидают автомобилистов за нарушение тех или иных правил и каким образом их можно проверить, чтобы убедиться в том, что вы «чисты»:
🚗 Какие штрафы для водителей в Украине и как их проверить
Зарплаты украинских ІТ-дизайнеров. Как свидетельствуют результаты опроса Dou, Product designers остаются самыми оплачиваемыми специалистами среди дизайнеров: их медианная зарплата составляет $3000. Зарплаты других дизайнеров существенно ниже. Медиана UI/UX designers — $1650. У Graphic и Web designers медианные зарплаты почти одинаковые — $950 и $900.
- Как отмечают эксперты компании GRC.ua, почти три четверти украинцев довольны работой. Однако наибольшая доля (38%) нормально относится к текущему месту работы, учитывая сложные условия на рынке труда, но в других обстоятельствах были бы более требовательны к работодателям и условиям труда.
- В Министерстве образования сделали важное уточнение о доплате к заработным платам за работу в неблагоприятных условиях («учительская тысяча»). Там подчеркнули, что педагоги имеют право требовать от образовательных учреждений и местных властей соответствующей выплаты, поскольку она обязательная.
- Как свидетельствуют результаты исследования Work.ua, 20% женщин вынуждены отказаться от работы из-за невозможности устроить ребенка в садик. Из-за нехватки мест в садиках многие женщины остаются дома или ищут неофициальные альтернативы, которые не всегда качественные и доступные.
- В 2025 году, чтобы один месяц страхового стажа был учтен в пенсионной системе, гражданам Украины необходимо уплатить добровольный минимальный страховой взнос, который составляет не менее 1760 грн.
Программные решения для пользователей ПРРО. Государственная налоговая служба рассказала плательщикам о возможности использования бесплатного функционала обновленного «ПРРО ГНС». Это программное решение отвечает требованиям законодательных и других нормативно-правовых актов в сфере применения ПРРО и охватывает востребованные бизнесом операционные системы, к которым адаптировано «ПРРО ДПС».
Курс доллара во время войны. По данным НБУ, за последние три года (с февраля 2022 г.) курс вырос на 46,9%. При этом сейчас курс находится на уровне, который был в сентябре 2022 года (41,64 грн/доллар). Средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в феврале 2025 г. упал на 1,7% до 41,85 гривен. За год доллар подорожал на 9,1%.
Поделиться новостью