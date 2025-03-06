Як змінювався готівковий долар за три роки війни — дані НБУ — Finance.ua
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Як змінювався готівковий долар за три роки війни — дані НБУ

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Як змінювався готівковий долар за три роки війни — дані НБУ
Як змінювався готівковий долар за три роки війни — дані НБУ
За даними НБУ, за останні три роки (з лютого 2022 року) курс зріс на 46,9%.
При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).
Середній курс продажу готівкового долара в банках України в лютому 2025 року впав на 1,7% до 41,85 гривень. За рік долар подорожчав на 9,1%.
Як змінювався готівковий долар за три роки війни — дані НБУ
Українці останнім часом спостерігають невеликі коливання курсу валют, але середньорічний курс закладено на рівні 45 гривень за долар. Експерти вважають, що в таких умовах купувати американську валюту не так вигідно, як вкладатися в облігації внутрішніх державних позик.
Хоча прогнози свідчать, що у 2025 році курс доларасягне нової відмітки, не варто очікувати різких коливань. Передбачається, що тактика росту буде, як і торік. Про це розповів банкір Сергій Мамедов. За його словами, наразі Нацбанк залишається основним гравцем на валютному ринку, тому цілком природно, що прогноз регулятора може бути ключовим для розуміння ситуації та курсових графіків.
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За матеріалами:
Finance.ua
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