Податкова повідомила актуальні програмні рішення для користувачів ПРРО — Finance.ua

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Податкова повідомила актуальні програмні рішення для користувачів ПРРО

Казна та Політика
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Податкова повідомила актуальні програмні рішення для користувачів ПРРО
Податкова повідомила актуальні програмні рішення для користувачів ПРРО
Державна податкова служба України розповіла платникам про можливість використання безоплатного функціоналу оновленого «ПРРО ДПС».
Про це повідомила Державна Податкова Служба.
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Це програмне рішення:
— відповідає вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері застосування ПРРО;
— охоплює затребувані бізнесом операційні системи, до яких «ПРРО ДПС» адаптоване.
ДПС рекомендує користувачам, які досі використовують «ПРРО каса», для використання безоплатного програмного рішення Державної податкової служби перейти до застосування «ПРРО ДПС», який розроблений на заміну «ПРРО каса».
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Як це зробити
Актуальна версія «ПРРО ДПС» для операційних систем Android, iOS доступна для завантаження на відповідних цифрових платформах App Store, Google Play та на вебпорталі ДПС за посиланням.
Також за цим посиланням доступне для завантаження «ПРРО ДПС» для OC Windows та web.
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Для операційних систем Android, iOS користувачам, у яких активована функція щодо отримання автоматичних повідомлень про нові версії, надходять сповіщення про наявність змін у програмному забезпеченні «ПРРО ДПС», яке необхідно оновити.
«ПРРО ДПС» для OC Windows формує такі повідомлення автоматично. Версія для web оновлюється автоматично.
Для зручності користувачів в банері «Програмні РРО» розміщені:
  • керівництво користувача «ПРРО ДПС» для відповідних операційних систем.

Що змінюється для ФОП у 2025 році

Нагадаємо, громадяни України подали понад 16 000 податкових декларацій у січні у межах кампанії декларації доходів, отриманих у 2024 році. Задекларовано 16,2 млрд грн доходу, що на 17% (2,3 млрд грн) менше ніж за аналогічний період минулого року. Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.
Зазначається, що семеро громадян задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн. Троє з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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