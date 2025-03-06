Скільки коштує один місяць страхового стажу в березні — Finance.ua

Скільки коштує один місяць страхового стажу в березні Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Скільки коштує один місяць страхового стажу в березні

У 2025 році, щоб один місяць страхового стажу було враховано в пенсійній системі, громадянам України необхідно сплатити добровільний мінімальний страховий внесок, який становить не менше ніж 1760 грн.

Це пов’язано з тим, що мінімальний страховий внесок у 2025 році розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати, яка становить 8000 грн.

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Щоб страховий стаж було зараховано, добровільний внесок має дорівнювати або перевищувати 1760 грн на місяць. Важливо зазначити, що цей внесок необхідно сплатити через Пенсійний фонд України.

Продовження договору про добровільну сплату страхових внесків

Громадянам, які планують продовжувати сплату добровільних внесків у 2025 році, не потрібно укладати новий договір із Пенсійним фондом, оскільки чинні договори було автоматично продовжено до кінця 2025 року. Розмір і періодичність сплати внесків кожна людина може обирати самостійно, залежно від своїх можливостей і бажань.

Як збільшити майбутню пенсію і хто може докупити стаж

Для збільшення майбутньої пенсії можна укласти договір про добровільну сплату страхових внесків із Пенсійним фондом України. Це можливо через електронний портал ПФУ, де можна оформити всі необхідні кроки.

Докупити стаж можуть громадяни старше 16 років, які:

— Працюють за кордоном, але хочуть отримувати пенсію в Україні.

— Перебувають у передпенсійному віці та не мають достатнього стажу для пенсії.

— Мають низький рівень офіційного доходу і хочуть збільшити свою майбутню пенсію.

Кожен місяць, за який сплачуються страхові внески, буде зарахований до страхового стажу та врахований для розрахунку майбутньої пенсії.

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