Що з цінами на вторинному авторинку: підсумки лютого — Finance.ua

Що з цінами на вторинному авторинку: підсумки лютого Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Що з цінами на вторинному авторинку: підсумки лютого

В середньому українці щомісяця пропонують до продажу в інтернеті вживаних легковиків на $2 мільярди.

Про це свідчать дані аналітиків Інституту досліджень авторинку.

За минулі 12 місяців на українських інтернет-майданчиках для оголошень про продаж автотранспорту було розміщено 2,6 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин.

Найвища активність продавців за згаданий період була зафіксована у травні 2024 року, коли було розміщено 248,3 тис. оголошень. Найменша активність зафіксована у грудні минулого року — 177,7 тис. оголошень.

Кількість новостворених оголошень знову дещо зросла: із 206,5 тис. у січні до 222,1 тис. у лютому (+7,6%). У порівнянні рік до року картина наступна: у лютому 2024 р. інтернет-майданчики містили 237,2 тис. пропозицій, тобто зараз пропонують на 6,4% менше.

Інфографіка: eauto.org.ua

Потенційна вартість усіх авто, що пропонувалися (або пропонуються) до продажу в лютому, підвищилася до $2,1 млрд, що близько до середньостатистичного значення.

Цінова структура

За рік, тобто у порівнянні лютого-2025 до лютого-2024, на діаграмі, яка показує наповненість ринку пропозиціями різних цінових груп, на перший погляд надто контрастних змін не спостерігається. Однак якщо розглянути дані детальніше, а також порівняти їх з аналогічними зрізами за попередні місяці, можна дійти висновку, що продовжує зменшуватися присутність бюджетних пропозицій, водночас зростає частка авто ціною понад $20 тис.

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Причина: перетікання пропозицій мас-маркету у соцмережі, дорожчі ж авто крім власних ресурсів дилери частково продовжують пропонувати і на сайтах оголошень.

Інфографіка: eauto.org.ua

Середня ціна пропозицій

Після рекордного і різкого стрибка до позначки $6500 торік у листопаді, у лютому цього року середня ціна в масиві оголошень продовжила зменшуватися, наразі зупинившись на відмітці $5750.

Інфографіка: eauto.org.ua

Зміна цін за сегментами

У розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками січня становить $2700 (+$200), мають легковики з газобалонним обладнанням.

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Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $5800, знову на $200 менше, ніж було місяцем раніше.

Інфографіка: eauto.org.ua

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7000, на $400 менше, ніж у грудні минулого року. І це рекордно низьке значення для цього сегмента за рік.

Сегмент авто з гібридними силовими установками (сумарно усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV), на відміну від попередніх, порівняно спокійних, завжди вирізнявся нестабільністю цін. Так і цього разу: плюс $2200 відносно попереднього періоду, і підсумок $14 200. Однак слід розуміти, що частка «гібридів» на вторинному ринку порівняно незначна (близько 1,2%), тому й ціни тут коливаються значно більше ніж деінде. Попри це $14 200 — максимальне число за період спостереження тривалістю в 12 місяців.

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