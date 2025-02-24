Скільки часу потрібно, щоб накопичити на нове авто в США та Україні — Finance.ua

Скільки часу потрібно, щоб накопичити на нове авто в США та Україні Сьогодні 18:33 — Технології&Авто

Скільки часу потрібно, щоб накопичити на нове авто в США та Україні

У січні 2025 року середня вартість нового автомобіля у Сполучених Штатах Америки скоротилася на 2,2% і склала 48 641 долар.

Про це свідчать дані Про це свідчать дані Cox Automotive

За підрахунками аналітиків, зараз американцям у середньому потрібно близько 37,7 тижнів або близько 9 місяців, щоб накопичити на новий легковий автомобіль, що є найкращим показником за останні 3 роки. Для порівняння, у грудні цей показник становив 38,2 тижнів, а в січні 2024 року — 39,6 тижнів.

Проте зниження вартості фіксують не в усіх сегментах. Повнорозмірні автомобілі подешевшали на 7,5%, а компактні люксові кросовери — на 6,4%. У той же час ціни на преміальні повнорозмірні SUV зросли на 4,1%, перевищивши 112 тисяч доларів, а машини класу ультра-люкс подорожчали на 2,6%, до 120 765 доларів.

Попри це тенденція до здешевлення масового сегмента зберігається, зазначають експерти.

Ситуація в Україні

Наприклад, гривневі ціни на найпопулярніше авто в світі — Toyota Corolla. На українському ринку ця модель коштує від 1 031 654 грн. За даними Держстату, середня зарплата в Україні у 2025 році зросла до 22 500 грн.

При умові відкладання усієї зарплати, українцю знадобиться майже 200 тижнів (близько 45,8 місяців або 3,8 року), щоб назбирати на такий автомобіль.

Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.