День финансов: решение Кабмина по тарифам на свет, возобновление еще одной онлайн-услуги для водителей, новая программа для безработных — Finance.ua

День финансов: решение Кабмина по тарифам на свет, возобновление еще одной онлайн-услуги для водителей, новая программа для безработных Сегодня 17:50

Понедельник, 27 марта. Правительство оставило тарифы на электроэнергию без изменений, а Нацбанк отказался от эмиссии средств для финансирования государственных расходов.

Повышения тарифов на электроэнергию пока не будет. Правительство приняло решение , что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться на нынешнем уровне по меньшей мере до 1 мая 2023 года.

Госдолг Украины сократился. По данным Минфина , по состоянию на 28 февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 242,16 млрд гривен или 116,01 млрд долларов. В феврале 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 21,62 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 0,59 млрд долл. США.

Страны G7 отсрочили погашение долгов Украины до 2027 года.

Индивидуальные номерные знаки через е-кабинет водителя. В Электронном кабинете водителя снова стала доступна услуга заказа индивидуальных номерных знаков. Срок изготовления комплекта знаков — до 30 дней со дня отправки макета на производство. Поэтому получение индивидуальных номерных знаков автовладельцем может быть ориентировочно через месяц. Сколько это будет стоить — В Электронном кабинете водителя снова стала доступна услуга заказа индивидуальных номерных знаков. Срок изготовления комплекта знаков — до 30 дней со дня отправки макета на производство. Поэтому получение индивидуальных номерных знаков автовладельцем может быть ориентировочно через месяц. Сколько это будет стоить — рассказываем здесь

Конец «опасного» печатания денег. Национальный банк больше не будет прибегать к печатанию денег для финансирования государственных расходов. Как Национальный банк больше не будет прибегать к печатанию денег для финансирования государственных расходов. Как рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный , печатание НБУ миллиардов гривен повлекло за собой огромные риски для макрофинансовой стабильности страны. «Это было быстрое средство, но очень опасное», — сказал Пышный.

Кстати, Нацбанк аннулировал лицензии страховых компаний «Ингосстрах» и «Провидна».

Вклады возросли на 14 млрд грн. Сумма вкладов украинцев в банках-участниках Фонда гарантирования составила 1055,4 млрд грн, что на 14,1 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 февраля т.г. (1041,3 млрд грн). Добавим, что украинцы, размещая свои деньги в банках, могут оказать содействие экономике

Рынок новостроек столицы на паузе. Из-за войны в Киеве Из-за войны в Киеве большинство новостроек заморожены . Строительные работы ведутся только на некоторых объектах по городу. Инвесторы, вложившие средства в новостройки, бьют тревогу, ведь дома, где они должны были приобрести жилье, должны были ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, но этого не произошло. На сайте электронных петиций Киевсовета уже опубликовано несколько обращений инвесторов недостроенного жилья.

Вопрос собственного жилья волнует многих. Можно ждать помощи от государства, взять кредит, собирать деньги десятки лет. В то же время, есть более действенный и более быстрый вариант — инвестировать свои деньги и получить необходимую сумму. Для тех, кто рассматривает вариант именно с инвестициями Finance.ua и Академия Минфин подготовили небольшой тест. Он обязательно поможет узнать больше об инвестиционных инструментах, которые могут содействовать на пути к мечте о своих квадратных метрах:

«Деньги ходят за человеком». Правительство утвердило Правительство утвердило порядок профессиональной подготовки , переподготовки и повышения квалификации зарегистрированных безработных, который должен стимулировать предоставление безработным не только новых навыков, но и нового места жительства. Новый порядок предусматривает осуществление профессионального обучения безработных по принципу «деньги ходят за человеком». Безработные смогут самостоятельно выбирать учебное заведение для прохождения профессионального обучения.

58,5 миллиона на дроны-камикадзе. В рамках продаж специальной партии соли «Міць. Українська кам’яна» удалось собрать более 58,5 млн грн. Это позволит приобрести украинской разведке около 2200 дронов-камикадзе.

Напомним, что 31 марта состоится церемония награждения победителей самой уважаемой и престижной премии на финансовом рынке — FinAwards-2023! Это единственное место, где ежегодно собирается весь финансовый рынок Украины, поэтому не упустите это невероятное событие! Купите билеты уже сегодня и станьте частью истории финансового рынка Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.