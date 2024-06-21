День финансов: рекордная прибыль банков, возвращение мужчин из-за границы, новая стратегия привлечения людей в ВСУ — Finance.ua

День финансов: рекордная прибыль банков, возвращение мужчин из-за границы, новая стратегия привлечения людей в ВСУ Сегодня 17:50

Пятница, 21 июня. Как Украина планирует возвращать мужчин, которые нелегально выехали за границу, и когда заработает кешбэк «Покупай украинское».

Прибыль банков. По По данным Нацбанка, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-май 2024 года составила 67,968 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кстати, НБУ с 22 июня 2024 г. вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита.

Зарабатывать хочется каждому. И конечно, чем больше и легче этот процесс, тем лучше. А что может быть легче тапания (нажимания — Ред.) на экран вашего телефона? Именно такой принцип у этаких «кликеров», из-за которых сейчас столько шума. В новой статье Finance.ua рассказывает, что известно о самых популярных кликерах мира:

Размер международной помощи. В Минэкономики В Минэкономики заявили , что с начала войны, по состоянию на 1 июня, в государственный бюджет Украины было привлечено 85,4 млрд дол. Уже в этом месяце Украина ожидает получить в рамках Ukraine Facility 1,9 млрд евро.

Энергетическая безопасность. Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, посвященную единственной теме — энергетической безопасности. Решением Ставки Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, посвященную единственной теме — энергетической безопасности. Решением Ставки поручили правительству разработать условия , которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.

Добавим, что государство предусмотрело 759 млн грн на дополнительную программу энергоэффективности и усиление устойчивости энергосистемы Украины.

Доставка пенсий по Украине. Кабмин Кабмин внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины через «Укрпочту». Изменениями предусмотрено, что при наличии технических возможностей выплата и доставка может производиться по сведениям, сформированным на основании электронных выплатных списков, без документов к ним в бумажной форме.

Программа льготной ипотеки «єОселя». Государственную программу льготной ипотеки «єОселя» планируют переформатировать с целью фокуса на первичном рынке жилья. Фокус «еОселя» на первичном рынке позволит стимулировать строительство нового жилья и обеспечит максимальный экономический эффект от программы, Государственную программу льготной ипотеки «єОселя» планируют переформатировать с целью фокуса на первичном рынке жилья. Фокус «еОселя» на первичном рынке позволит стимулировать строительство нового жилья и обеспечит максимальный экономический эффект от программы, уверены в правительстве.

Кешбэк «Покупай украинское». В правительстве также В правительстве также сообщили , что запуск механизма кешбэка в рамках государственной программы «Покупай украинское» запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом.

Новая стратегия привлечения людей в Силы обороны. Минобороны Минобороны приступило к разработке стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в Силах обороны на период до 2032 года. Эта инициатива призвана реформировать систему управления персоналом в сфере обороны на основе опыта широкомасштабного вторжения россии и вызовов, с которыми сталкиваются военные.

Также Минобороны до конца года планирует открыть 40 центров рекрутинга.

Кроме того, министерство утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте.

Со своей стороны Минцифры объяснило , как будет происходить бронирование от мобилизации в «Дія».

Возвращение мужчин, нелегально уехавших за границу. Министр внутренних дел Игорь Клименко Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил , что из Украины ежедневно пытаются нелегально выехать за границу десятки мужчин призывного возраста. Украина ведет со странами ЕС переговоры о возвращении граждан, которым это удалось.

Украинские беженцы в Германии и в Нидерландах. Исследование EWL Исследование EWL показало , что большинство граждан Украины, проживающих в Германии и Нидерландах, заявляют о желании начать работу или сейчас трудоустроены, несмотря на получение финансовой помощи от страны пребывания.

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