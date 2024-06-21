День финансов: рекордная прибыль банков, возвращение мужчин из-за границы, новая стратегия привлечения людей в ВСУ — Finance.ua

День финансов: рекордная прибыль банков, возвращение мужчин из-за границы, новая стратегия привлечения людей в ВСУ
Пятница, 21 июня. Как Украина планирует возвращать мужчин, которые нелегально выехали за границу, и когда заработает кешбэк «Покупай украинское».
Прибыль банков. По данным Нацбанка, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за январь-май 2024 года составила 67,968 млрд гривен, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кстати, НБУ с 22 июня 2024 г. вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита.
Зарабатывать хочется каждому. И конечно, чем больше и легче этот процесс, тем лучше. А что может быть легче тапания (нажимания — Ред.) на экран вашего телефона? Именно такой принцип у этаких «кликеров», из-за которых сейчас столько шума. В новой статье Finance.ua рассказывает, что известно о самых популярных кликерах мира:
Hamster Combat, Notcoin, Banana: что известно о кликерах, которые сводят мир с ума 🐹
Размер международной помощи. В Минэкономики заявили, что с начала войны, по состоянию на 1 июня, в государственный бюджет Украины было привлечено 85,4 млрд дол. Уже в этом месяце Украина ожидает получить в рамках Ukraine Facility 1,9 млрд евро.
Энергетическая безопасность. Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, посвященную единственной теме — энергетической безопасности. Решением Ставки поручили правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.
Добавим, что государство предусмотрело 759 млн грн на дополнительную программу энергоэффективности и усиление устойчивости энергосистемы Украины.
Доставка пенсий по Украине. Кабмин внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины через «Укрпочту». Изменениями предусмотрено, что при наличии технических возможностей выплата и доставка может производиться по сведениям, сформированным на основании электронных выплатных списков, без документов к ним в бумажной форме.
Программа льготной ипотеки «єОселя». Государственную программу льготной ипотеки «єОселя» планируют переформатировать с целью фокуса на первичном рынке жилья. Фокус «еОселя» на первичном рынке позволит стимулировать строительство нового жилья и обеспечит максимальный экономический эффект от программы, уверены в правительстве.
Кешбэк «Покупай украинское». В правительстве также сообщили, что запуск механизма кешбэка в рамках государственной программы «Покупай украинское» запланирован на начало сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом.
Новая стратегия привлечения людей в Силы обороны. Минобороны приступило к разработке стратегии привлечения, развития и удержания человеческого капитала в Силах обороны на период до 2032 года. Эта инициатива призвана реформировать систему управления персоналом в сфере обороны на основе опыта широкомасштабного вторжения россии и вызовов, с которыми сталкиваются военные.
Также Минобороны до конца года планирует открыть 40 центров рекрутинга.
Кроме того, министерство утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте.
Со своей стороны Минцифры объяснило, как будет происходить бронирование от мобилизации в «Дія».
Возвращение мужчин, нелегально уехавших за границу. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что из Украины ежедневно пытаются нелегально выехать за границу десятки мужчин призывного возраста. Украина ведет со странами ЕС переговоры о возвращении граждан, которым это удалось.
Украинские беженцы в Германии и в Нидерландах. Исследование EWL показало, что большинство граждан Украины, проживающих в Германии и Нидерландах, заявляют о желании начать работу или сейчас трудоустроены, несмотря на получение финансовой помощи от страны пребывания.
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