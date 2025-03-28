День финансов: регулирование рынка криптовалют, сокращение госдолга, блокирование счетов за нарушение правил мобилизации — Finance.ua
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День финансов: регулирование рынка криптовалют, сокращение госдолга, блокирование счетов за нарушение правил мобилизации

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Пятница, 28 марта. В НАТО назвали три условия ввода европейских войск в Украину, а в НКЦБФР определили, кто и как будет регулировать рынок криптовалют.
Регулирование криптовалют. Для выполнения требований Меморандума между Украиной и МВФ, команда НКЦБФР презентовала модель распределения ролей и обязанностей для регулирования этого рынка. Она разработана на основе анализа опыта ЕС по стандартам MICA и предварительно представлена ​​миссией МВФ.
Государственный долг. В феврале государственный и гарантированный государством долг в гривневом эквиваленте составил 7019,5 млрд грн, в валютном эквиваленте — 169,1 млрд долл. Как отметил Даниил Гетманцев, государственный долг в гривневом эквиваленте сократился на 0,7%. Сокращение долга стало следствием отсутствия официальных внешних заимствований, недостаточных объемов размещения ОВГЗ на аукционах, а также умеренного укрепления официального курса гривны.
Ущерб, который россия причинила Украине. За все время военной агрессии рф, которая началась в 2014 году, причиненный Украине общий ущерб может достигать одного триллиона долларов. Сумма потерь, вызванных россией только за три последних года войны, оценена уже в 589 миллиардов долларов.
Ответственное кредитование. Ассоциация украинских банков и семь компаний по потребительскому кредитованию подписали меморандум об ответственном кредитовании, согласно которому они не будут выдавать кредиты ночью, этично вести коллекторскую деятельность и не будут нарушать норму закона о ежедневной процентной ставке 1%.
Реестр реестров. Минцифры планирует в этом году реализовать проект Реестра реестров. В настоящее время в Украине заявлено около 350 публичных электронных реестров. Часть из них в процессе создания, часть уже активно работает.
Условия дистанционной работы. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 10164−1, направленный на улучшение условий работы для тех, кто работает дома или дистанционно. В соответствии с законопроектом родители, имеющие ребенка до 14 лет, обучающегося дистанционно, смогут перейти на надомную или дистанционную работу по согласованию с работодателем.
Блокировка счетов. За нарушение правил мобилизации на сегодня заблокированы счета примерно 26 тысяч украинцев. Счета блокируют чаще за неуплату штрафов ТЦК. В то же время, если украинцы обратились в суд с целью обжаловать штраф, то их отменяют примерно в 78% случаев.
Амортизация стоимости автомобиля. Это один из ключевых факторов, влияющих на общие расходы владельца. Наиболее впечатляющий уровень амортизации наблюдается у отдельных моделей — главным образом электромобилей и высшего класса. По ссылке приводим 10 автомобилей США (выпуск ~2018−2019 годов) по размеру ценового падения после пяти лет эксплуатации.
Кредитование на потребительском рынке уже давно стало привычной практикой. Это касается как подержанных, так и новых автомобилей. Особых проблем в этой процедуре нет — она отработана годами и в том, чтобы все происходило максимально быстро. Но для того, чтобы получить такой кредит, прежде всего необходимо определиться с несколькими базовыми моментами. Об этом и рассказываем в новой статье 👇

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17-й пакет санкций против рф. Европейский союз готовит дальнейшие санкции против россии, несмотря на призыв москвы освободить от ограничений один из своих ведущих банков Россельхозбанк в обмен на прекращение огня. Предложения о новых санкциях могут быть представлены уже в начале лета.
  • Также ЕС расширил санкции против беларуси из-за «выборов» лукашенко.
Условия ввода европейских войск в Украину. Европейские лидеры договариваются о размещении войск в Украине. «Во-первых, должно быть абсолютное прекращение огня, которое будут соблюдать обе стороны. Во-вторых, необходим мощный мандат, желательно под эгидой ООН. В-третьих, это должна быть авторитетная, многонациональная сила, которая будет состоять не только из европейских войск, и будет иметь достаточное количество для обеспечения существенного присутствия вдоль всей российско-украинской границы», — заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
Вакансии для IT-специалистов. По данным исследования Work.ua, в сфере IT предложений работы стало меньше на 36%. И это не только украинская история: во всем мире 2022−2024 годы были периодом сокращений в крупных техгигантах, таких как Meta, Microsoft, Amazon. Так что конкуренция выросла не только на украинском, но и на глобальном рынках.
Помощь от партнеров. Европейский Союз, Швеция и Германия выделяют 44 миллиона евро на поддержку организаций гражданского общества в Украине. Из этих денег 6 миллионов евро пойдут на развитие гендерного лидерства и стратегий разрешения конфликтов. Это важно для пути Украины к вступлению в ЕС. Дания выделит около 40 млн евро на инновационный фонд по поддержке Украины в военной сфере.
По материалам:
Finance.ua
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