День финансов: реестр военнообязанных, главное в Давосе, более 1,7 млрд долл. от Швейцарии — Finance.ua

День финансов: реестр военнообязанных, главное в Давосе, более 1,7 млрд долл. от Швейцарии Сегодня 17:45

Во вторник, 16 января, Верховная Рада утвердила создание электронного реестра военнообязанных. Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу. Все Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу. Все подробности здесь.

Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев.

ТОП-5 должностей в армии, для которых не нужен боевой опыт. ВСУ требуются специалисты разных профессий, гражданских в частности. Каждому соискатель предоставлена возможность приобщиться к армии и самому выбрать, кем и где служить. Work.ua ВСУ требуются специалисты разных профессий, гражданских в частности. Каждому соискатель предоставлена возможность приобщиться к армии и самому выбрать, кем и где служить. Work.ua сделал подборку вакансий с достойной оплатой, на которые кандидаты откликаются больше всего.

Кстати, мы сегодня исследовали тему протезирования, которое позволяет людям вести полноценную жизнь, работать, учиться и даже заниматься спортом. В условиях войны в Украине эта тема крайне важна и для военнослужащих, и для гражданского населения.

Новости из Давоса

В понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум (WEF). Это уже 54-я ежегодная встреча Всемирного экономического форума, который продлится до 19 января.

Finance.ua собрал главные новости, прозвучавшие во время Всемирного экономического форума-2024.



Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе пригласил крупный бизнес инвестировать и восстанавливать Украину.

Также Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках своего визита.

При этом в ОП рассказали об итогах переговоров по Формуле мира Украины.

Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы.

Владимир Зеленский также встретился с президентом Еврокомиссии: что говорят о членстве в ЕС.



Правительство Польши договорилось с перевозчиками. Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест. Об этом Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест. Об этом заявил Томаш Борковский из Комитета по защите перевозчиков и работодателей транспорта, его цитирует агентство Reuters.

А на границе с Румынией заработают два новых пункта пропуска для грузов.

Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов. Швейцария планирует выделить на Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025—2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии по международному сотрудничеству.

Правительство компенсирует предприятиям теплоснабжения разницу в тарифах на тепло. Парламент Украины предлагает Парламент Украины предлагает выделить более 10 млрд грн тем громадам, которые сейчас не имеют возможности рассчитаться за теплоснабжение.

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