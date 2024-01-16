День финансов: реестр военнообязанных, главное в Давосе, более 1,7 млрд долл. от Швейцарии — Finance.ua

День финансов: реестр военнообязанных, главное в Давосе, более 1,7 млрд долл. от Швейцарии
Во вторник, 16 января, Верховная Рада утвердила создание электронного реестра военнообязанных. Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу. Все подробности здесь.
- Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев.
ТОП-5 должностей в армии, для которых не нужен боевой опыт. ВСУ требуются специалисты разных профессий, гражданских в частности. Каждому соискатель предоставлена возможность приобщиться к армии и самому выбрать, кем и где служить. Work.ua сделал подборку вакансий с достойной оплатой, на которые кандидаты откликаются больше всего.
Кстати, мы сегодня исследовали тему протезирования, которое позволяет людям вести полноценную жизнь, работать, учиться и даже заниматься спортом. В условиях войны в Украине эта тема крайне важна и для военнослужащих, и для гражданского населения.
Протезирование в Украине 2024: программы, возможности, цены
Новости из Давоса
В понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум (WEF). Это уже 54-я ежегодная встреча Всемирного экономического форума, который продлится до 19 января.
Finance.ua собрал главные новости, прозвучавшие во время Всемирного экономического форума-2024.
- Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе пригласил крупный бизнес инвестировать и восстанавливать Украину.
- Также Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках своего визита.
- При этом в ОП рассказали об итогах переговоров по Формуле мира Украины.
- Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы.
- Владимир Зеленский также встретился с президентом Еврокомиссии: что говорят о членстве в ЕС.
Правительство Польши договорилось с перевозчиками. Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест. Об этом заявил Томаш Борковский из Комитета по защите перевозчиков и работодателей транспорта, его цитирует агентство Reuters.
- А на границе с Румынией заработают два новых пункта пропуска для грузов.
Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов. Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025—2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии по международному сотрудничеству.
Правительство компенсирует предприятиям теплоснабжения разницу в тарифах на тепло. Парламент Украины предлагает выделить более 10 млрд грн тем громадам, которые сейчас не имеют возможности рассчитаться за теплоснабжение.
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