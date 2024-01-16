День финансов: реестр военнообязанных, главное в Давосе, более 1,7 млрд долл. от Швейцарии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: реестр военнообязанных, главное в Давосе, более 1,7 млрд долл. от Швейцарии

43
Во вторник, 16 января, Верховная Рада утвердила создание электронного реестра военнообязанных. Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу. Все подробности здесь.
  • Бронирование от мобилизации сотрудников инвестиционных компаний. НКЦБФР приняла перечень критериев.
ТОП-5 должностей в армии, для которых не нужен боевой опыт. ВСУ требуются специалисты разных профессий, гражданских в частности. Каждому соискатель предоставлена возможность приобщиться к армии и самому выбрать, кем и где служить. Work.ua сделал подборку вакансий с достойной оплатой, на которые кандидаты откликаются больше всего.
Кстати, мы сегодня исследовали тему протезирования, которое позволяет людям вести полноценную жизнь, работать, учиться и даже заниматься спортом. В условиях войны в Украине эта тема крайне важна и для военнослужащих, и для гражданского населения.

Протезирование в Украине 2024: программы, возможности, цены

Новости из Давоса

В понедельник, 15 января, в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум (WEF). Это уже 54-я ежегодная встреча Всемирного экономического форума, который продлится до 19 января.
Finance.ua собрал главные новости, прозвучавшие во время Всемирного экономического форума-2024.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе пригласил крупный бизнес инвестировать и восстанавливать Украину.
  • Также Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках своего визита.
  • При этом в ОП рассказали об итогах переговоров по Формуле мира Украины.
  • Презентация Минцифры в Давосе: еАкциз, растаможка авто в Дії и другие украинские цифровые реформы.
  • Владимир Зеленский также встретился с президентом Еврокомиссии: что говорят о членстве в ЕС.
Правительство Польши договорилось с перевозчиками. Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством относительно некоторых требований и приостановят свой протест. Об этом заявил Томаш Борковский из Комитета по защите перевозчиков и работодателей транспорта, его цитирует агентство Reuters.
  • А на границе с Румынией заработают два новых пункта пропуска для грузов.
Швейцария выделит более 1,7 миллиарда долларов. Швейцария планирует выделить на восстановление Украины на период 2025—2028 годов 1,5 миллиарда франков (1,75 миллиарда долларов) в рамках стратегии по международному сотрудничеству.
Правительство компенсирует предприятиям теплоснабжения разницу в тарифах на тепло. Парламент Украины предлагает выделить более 10 млрд грн тем громадам, которые сейчас не имеют возможности рассчитаться за теплоснабжение.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.