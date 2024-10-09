День финансов: проверки бизнеса, кредиты за две-три недели, получение пенсии через «Новую почту» — Finance.ua

День финансов: проверки бизнеса, кредиты за две-три недели, получение пенсии через «Новую почту» Сегодня 17:45

Среда, 9 октября. ПриватБанк избрал нового председателя правления, а депутаты рассмотрели ряд важных законопроектов.

ПриватБанк избрал председателя правления. Наблюдательный совет ПриватБанка Наблюдательный совет ПриватБанка объявил об избрании Микаэля Бёркнерта на должность Председателя Правления банка. Это решение завершило конкурсный отбор на международном уровне, в котором приняли участие высококвалифицированные кандидаты из Украины и из-за рубежа.

Перезагрузка системы бизнес-проверок. Верховная Рада Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который перезагружает систему проверок бизнеса. Правительство стремится перезагрузить систему проверок, переориентировать господствующий сегодня карательно-репрессивный подход к надзору и контролю на превентивный и риск-ориентированный.

Кстати, как рассказали аналитики Опендатабот, 30% чиновников ошибались в своих декларациях, в среднем на 15 млн грн.

Сделка со следствием. Депутаты также Депутаты также приняли в первом чтении законопроект о сделках со следствием. Этот текст поддержали САП и НАБУ, также он отвечает международным обязательствам.

е-Удостоверение ветерана. Рада Рада приняла изменения в действующее законодательство, которыми статус основного документа ветерана предоставляется электронному удостоверению вместо бумажного. е-Удостоверение ветерана станет основным документом, подтверждающим его статус и члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Мобилизация «ограниченно пригодных» до 25 лет. Нардепы Нардепы одобрили в целом проект закона, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными).

Подробнее о денежном довольствии военных можно узнать здесь

Получение пенсии по «Новой почте». В Украине В Украине хотят внести изменение в выплаты пенсий. Предлагается ускорить этот процесс путем предоставления возможности получать выплаты через платежную систему Новой Почты.

По словам депутата Нины Южаниной, Украина тратит до двух миллиардов гривен на услуги по выплате пенсий. Однако среди почтовых операторов сохраняется конкуренция из-за возможности расширения спектра услуг.

Новое мобильное приложение Укрпочты. Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил , что компания запустит в ноябре новое мобильное приложение с усовершенствованным функционалом. В новом приложении клиенты смогут перенаправить посылку в другое отделение, оплатить, видеть все этапы ее пути.

Кроме того, Укрпочта планирует наладить доставку товаров из Amazon и других маркетплейсов.

Также Смелянский считает , что идея налогообложения посылок из-за границы до 150 евро должна внедряться одновременно с увеличением количества служащих Гостаможслужбы и увеличением бюджета на их содержание.

Вручение повесток по почте. Кабмин Кабмин изменил правила вручения повесток по почте. Теперь представитель почты обязан вручить повестку о вызове в ТЦК лично адресату. Или же по телефону сообщить о доставке по указанному адресу.

Ставка по депозитам. Председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов Председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов считает , что до конца года ставки по депозитам останутся без особых изменений: максимальные ставки по наиболее длительным по времени гривневым вкладам (от 1 года до 2,5 лет) будут на уровне 15−15,5%, а доходность вкладов в иностранной валюте не превысит 1,5% годовых

Сроки кредитования. Банкиры Банкиры обещают выдавать кредиты бизнесу за две-три недели. В то время как предварительное кредитное решение можно получить за один-два дня. Некоторые заявки идут быстрее, некоторые — медленнее, в зависимости от группы заемщика — требуется ли в отношении него более глубокий анализ.

А если вас интересуют быстрые кредиты без справок о доходах, то как раз сегодня на Finance.ua вышел обновленный рейтинг обслуживания в МФО. Мы сравнили 44 компании и определили, у кого этот процесс организован лучше, чем у других:

Компенсация за уничтоженное жилье. В Украине В Украине обновили программу єВідновлення для граждан, чье жилье было разрушено в результате боевых действий. Теперь подать заявление о получении жилищного сертификата или средств для восстановления на собственном земельном участке можно на портале Дія или через ЦПАУ.

Мощный электрокар от китайцев. Новая модель Zeekr Mix — компактный электрический минивэн — Новая модель Zeekr Mix — компактный электрический минивэн — скоро появится на автомобильном рынке Китая. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в октябре этого года, что должно способствовать увеличению объемов реализации продукции Zeekr. В базовой комплектации Zeekr Mix будет оснащаться одним электродвигателем на задней оси мощностью до 310 кВт (415 л.с.).

Автомобили из Китая уже давно зарекомендовали себя частыми гостями на рынке Украины. Так, по итогам августа, на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15 млрд грн. Интересно, что около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок. Поэтому Finance.ua решил исследовать, на какие автомобили из Китая чаще всего тратят деньги украинцы:

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