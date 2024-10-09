Укрпошта налагодить доставку товарів з Amazon та інших маркетплейсів — Finance.ua
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Укрпошта налагодить доставку товарів з Amazon та інших маркетплейсів

Особисті фінанси
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Укрпошта налагодить доставку товарів з Amazon та інших маркетплейсів
Укрпошта налагодить доставку товарів з Amazon та інших маркетплейсів
Український поштовий оператор «Укрпошта» домовляється з поштовою службою Сполучених Штатів USPS про співпрацю. Компанія планує доставляти в Україну товари з Amazon та інших великих маркеталейсів.
Про це повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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За словами Смілянського, він особисто їздив у США для проведення переговорів з американською поштовою службою USPS, яка займається наданням послуг з обробки та доставки пошти фізичним та юридичним особам в країні та за її межами. Щойно укладуть угоду, Amazon відкриється для України. Очікується, що це може статися 2025 року.
«За дрібними пакетами ми вже досягли домовленості з USPS, щодо посилок я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звичайно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була можливість технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота за цим напрямом триває», — повідомив керівник поштової компанії.
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Очільник Укрпошти зазначив, що відповідна угода дасть змогу зайти в Україну великим маркетплейсам, які поки що недоступні, адже USPS співпрацює з ними усіма.
Він пояснив, чому шукають потужних партнерів та працюють над угодами в інших країнах. Все тому, що тільки-но вони стануть партнерами, одразу можна йти до найбільших маркетплейсів у цих країнах та обговорювати розширення можливостей з нарощування обсягів продажу.
За матеріалами:
Novyny.live
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