Укрпошта налагодить доставку товарів з Amazon та інших маркетплейсів — Finance.ua

Укрпошта налагодить доставку товарів з Amazon та інших маркетплейсів Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Укрпошта налагодить доставку товарів з Amazon та інших маркетплейсів

Український поштовий оператор «Укрпошта» домовляється з поштовою службою Сполучених Штатів USPS про співпрацю. Компанія планує доставляти в Україну товари з Amazon та інших великих маркеталейсів.

Про це повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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За словами Смілянського, він особисто їздив у США для проведення переговорів з американською поштовою службою USPS, яка займається наданням послуг з обробки та доставки пошти фізичним та юридичним особам в країні та за її межами. Щойно укладуть угоду, Amazon відкриється для України. Очікується, що це може статися 2025 року.

«За дрібними пакетами ми вже досягли домовленості з USPS, щодо посилок я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звичайно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була можливість технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота за цим напрямом триває», — повідомив керівник поштової компанії.

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Очільник Укрпошти зазначив, що відповідна угода дасть змогу зайти в Україну великим маркетплейсам, які поки що недоступні, адже USPS співпрацює з ними усіма.

Він пояснив, чому шукають потужних партнерів та працюють над угодами в інших країнах. Все тому, що тільки-но вони стануть партнерами, одразу можна йти до найбільших маркетплейсів у цих країнах та обговорювати розширення можливостей з нарощування обсягів продажу.

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