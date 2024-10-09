Китайці створили ще один потужний електрокар з запасом ходу 556 км (фото) — Finance.ua

Китайці створили ще один потужний електрокар з запасом ходу 556 км (фото) Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

Китайці створили ще один потужний електрокар з запасом ходу 556 км (фото)

Нова модель Zeekr Mix — компактний електричний мінівен — скоро з’явиться на автомобільному ринку Китаю. Про це розповів Гуань Хайтао, керівник відділу маркетингу компанії Zeekr. Очікується, що автомобіль надійде у продаж у жовтні цього року, що має посприяти збільшенню обсягів реалізації продукції Zeekr.

Zeekr Mix, створений на основі концептуальної моделі M-Vision, стане шостим у модельному ряду бренду. Гуань Хайтао оприлюднив офіційні зображення автомобіля у китайській соцмережі Weibo, зазначивши: «Так, Mix нарешті виходить».

Особливістю автомобіля є передня світлова панель Zeekr Stargate з 1711 світлодіодами, здатними відображати текст та зображення. Mінівен також вирізняється розсувними дверима, навіть спереду. Покупцям запропонують варіанти з п’ятьма та шістьма сидіннями.

У базовій комплектації Zeekr Mix оснащуватиметься одним електродвигуном на задній осі потужністю до 310 кВт (415 к.с.). Автомобіль матиме акумулятор NMC ємністю 77 кВт·год, що забезпечить запас ходу до 556 км.

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