Китайці створили ще один потужний електрокар з запасом ходу 556 км (фото) — Finance.ua
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Китайці створили ще один потужний електрокар з запасом ходу 556 км (фото)

Технології&Авто
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Китайці створили ще один потужний електрокар з запасом ходу 556 км (фото)
Китайці створили ще один потужний електрокар з запасом ходу 556 км (фото)
Нова модель Zeekr Mix — компактний електричний мінівен — скоро з’явиться на автомобільному ринку Китаю. Про це розповів Гуань Хайтао, керівник відділу маркетингу компанії Zeekr. Очікується, що автомобіль надійде у продаж у жовтні цього року, що має посприяти збільшенню обсягів реалізації продукції Zeekr.
Zeekr Mix, створений на основі концептуальної моделі M-Vision, стане шостим у модельному ряду бренду. Гуань Хайтао оприлюднив офіційні зображення автомобіля у китайській соцмережі Weibo, зазначивши: «Так, Mix нарешті виходить».
Особливістю автомобіля є передня світлова панель Zeekr Stargate з 1711 світлодіодами, здатними відображати текст та зображення. Mінівен також вирізняється розсувними дверима, навіть спереду. Покупцям запропонують варіанти з п’ятьма та шістьма сидіннями.
У базовій комплектації Zeekr Mix оснащуватиметься одним електродвигуном на задній осі потужністю до 310 кВт (415 к.с.). Автомобіль матиме акумулятор NMC ємністю 77 кВт·год, що забезпечить запас ходу до 556 км.
За матеріалами:
ITsider.
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