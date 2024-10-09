Як у Арестовича: банкіри обіцяють видавати кредити бізнесу за два-три тижні — Finance.ua

Як у Арестовича: банкіри обіцяють видавати кредити бізнесу за два-три тижні Сьогодні 11:10 — Кредит&Депозит

Як у Арестовича: банкіри обіцяють видавати кредити бізнесу за два-три тижні

Тоді як попереднє кредитне рішення можна отримати за один-два дні.

Про це розповіли учасники круглого столу «Держпрограма „5−7-9%“ як головний драйвер розвитку кредитного портфеля банків: чи надовго?», проведеного «Фінансовим клубом».

«У нас попереднє рішення формується в середньому за два дні, і воно на 70−80% буде відповідати фінальному рішенню кредитного комітету. Реальна видача грошей на рахунок в середньому відбувається за два — три тижні. Деякі заявки йдуть швидше, деякі — повільніше, в залежності від групи позичальника — чи потребує він більш глибокого аналізу», — розповів начальник центрального територіального управління Піреус Банку Сергій Щека.

Терміни кредитування залежать від сум кредитів. «Суми до 5 млн грн без застави можемо за два тижні видати на рахунок. А якщо це 60 млн грн в „одні руки“, то за 3−4 тижні вже гроші будуть на рахунку. Три тижні — комітет, і четвертий — вже підписана угода і перерахування. Із заставою і оцінкою», — пояснив начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян.

Керівниця малого та середнього бізнесу Сенс Банку Яна Шумунова каже, що юридична особа, яка входить до групи, отримує від них попереднє рішення, яке дає спеціаліст кредитного аналізу, протягом 24 годин. «Воно на 60−70% буде співпадати з основним рішенням по кредиту. В середньому ми орієнтуємося на термін видачі кредиту після подачі повного пакету документів для клієнтів середнього бізнесу до двох тижнів», — розповіла Яна Шумунова.

«Угоди на суму до 5 млн грн ми можемо прийняти за 2−3 дні, це вже до підписання договору і видачі кредитних коштів. Суми кредитів до 25 млн грн можемо розглянути за 5−7 днів до видачі коштів. А якщо це крупна угода, група компаній, то в середньому це буде два тижні. Індикативну пропозицію ми намагаємося давати день в день, максимум наступного дня», — каже заступниця директора департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Анна Мухіна.

Сергій Щека впевнений, що терміни видачі кредитів є конкурентною перевагою банків. «Зараз термін видачі кредиту — це основний фактор, яким банк може залучати клієнтів. Ринок за фінансовими умовами приблизно однаковий, тому термін кредитування — це найголовніше для залучення нових клієнтів», — вважає він.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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