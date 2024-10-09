ПриватБанк обрав нового голову правління — Finance.ua

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ПриватБанк обрав нового голову правління

про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду Голови Правління банку. 7 жовтня 2024 року Наглядова рада ПриватБанку оголосила

Це рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону.

Обрання пана Бьоркнерта, одного із топбанкірів Швеції, вкотре демонструє ефективність корпоративного управління ПриватБанку та здатність України попри війну залучати найкращих фахівців фінансового сектору. Цей крок також підкреслює послідовність України в питаннях інтеграції з Європейським Союзом та її прогрес на цьому шляху. Під керівництвом пана Бьоркнерта ПриватБанк і надалі відіграватиме значну роль у забезпеченні економічної стійкості України та її відбудові.

Про Мікаеля Бьоркнерта

Понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях Мікаеля Бьоркнерта підтверджує його унікальну експертизу для управління найбільшим державним банком України. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації.

У Swedbank пан Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу. Він також знаний на міжнародному рівні експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових банків зі стратегічних питань.

Перед тим, як приєднатися до Swedbank, він обіймав посаду Голови Ради директорів в Bankgirot (Швеція), Керівника напрямку міжнародних транзакцій у Банку SEB (Естонія), Члена Ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції).

У ПриватБанку пан Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, завдяки чому банк залишатиметься надійним партнером, якому довіряють понад 18 мільйонів клієнтів.

У своєму першому коментарі в якості кандидата на посаду Голови Правління Мікаель Бьоркнерт сказав: «Для мене велика честь стати частиною ПриватБанку та його виняткової команди. Банк продемонстрував надзвичайну стійкість, і я з нетерпінням очікую можливості продовжувати його традиції, в основі яких лежать довіра, інновації та служіння українському народу. Разом із талановитими співробітниками та за підтримки Наглядової ради ми працюватимемо над забезпеченням стійкої цінності для всіх стейкхолдерів».

Призначення підлягає регуляторному погодженню НБУ.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк — найбільший державний банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 мільйонів активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців.

Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має потужну цифрову екосистему та розгалужену мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тисячі терміналів самообслуговування та понад 308 000 POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 19,000 працівників.

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