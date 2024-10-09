Рада заборонила мобілізацію «обмежено придатних» до 25 років — Finance.ua
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Рада заборонила мобілізацію «обмежено придатних» до 25 років

Казна та Політика
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Рада заборонила мобілізацію «обмежено придатних» до 25 років
Рада заборонила мобілізацію «обмежено придатних» до 25 років
Верховна Рада схвалила в цілому проєкт закону № 11 379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років (які були визнані обмежено придатними). «За» — 311 депутатів.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
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У попередній версії проєкту планувалося установити, що упродовж дії воєнного стану, військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, з числа осіб, які до набрання чинності законом № 3621-IX про скасування статусу «обмежено придатний» перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як обмежено придатні у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку, звільняються з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.
Тобто, пропонувалося надати право звільнитися зі служби тим, кого встигли мобілізувати. Адже в іншому випадку людей буде поставлено в нерівні умови.
Однак, за його словами, Комітет з нацбезпеки виключив цю норму і вирішив запровадити її окремим законопроектом.
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Нагадаємо, проєкт створено з метою врегулювання питання надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним, які на день набрання чинності Законом України № 3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних, що визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до досягнення ними 25-річного віку.
Так, проєктом закону пропонується встановити, що впродовж дії воєнного стану військовозобов’язані, які на день набрання чинності Законом України № 3621-IX перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, — не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.
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