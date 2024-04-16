Скасування статусу «обмежено придатний»: кому і коли потрібно повторно пройти ВЛК — Finance.ua
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Скасування статусу «обмежено придатний»: кому і коли потрібно повторно пройти ВЛК

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Скасування статусу «обмежено придатний»: кому і коли потрібно повторно пройти ВЛК
Скасування статусу «обмежено придатний»: кому і коли потрібно повторно пройти ВЛК
В Україні скасовано статус «обмежено придатний» для військовозобов'язаних чоловіків — президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Закон передбачає лише два статуси — «придатний» чи «непридатний» до військової служби. Це означає, що чоловіки, які раніше були визнані «обмеженими придатними», мають пройти повторну лікарську комісію.
У який термін це потрібно зробити і яке рішення може винести ВЛК — розповідаємо далі.
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Норму про скасування статусу «обмежено придатний» передбачено в законі про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Він підписаний Зеленським і набуде чинності через місяць після опублікування — 4 травня 2024 року.
Скасування статусу «обмежено придатний»: кому і коли потрібно повторно пройти ВЛК
Відповідно до закону, для військовозобов'язаних тепер є лише два статуси — «придатний» чи «непридатний». Але скасування «обмеженої придатності» не означає автоматичного присвоєння іншого статусу — рішення прийматиметься за підсумками повторного проходження військово-лікарської комісії.

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У законі йдеться, що обмежено придатні громадяни мають пройти повторну ВЛК протягом дев’яти місяців після набуття ним чинності - тобто до 4 лютого 2025 року.
Повторна ВЛК може визнати обмежено придатних військовозобов'язаних або непридатними з виключенням з військового обліку або придатними (тоді вони зможуть проходити службу).
Обмежено придатні військові на повторній ВЛК також будуть або визнані непридатними з подальшим звільненням, або придатними та зможуть продовжити службу.
Скасування статусу «обмежено придатний»: кому і коли потрібно повторно пройти ВЛК
Наразі (протягом трьох місяців) уряд має розробити оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби. Запропоновані зміни до наказу № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України» передбачають п’ять статусів:
  • непридатні до військової служби зі зняттям з військового обліку;
  • непридатні до служби із переоглядом через 6−12 місяців;
  • тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення;
  • придатні;
  • придатні для служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах та установах.
Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про зміну правил мобілізації. У матеріалі «Слово і діло» можна прочитати про те, як зміниться процес мобілізації, кому дадуть відстрочку або бронь, які будуть обмеження прав ухилянтів.
За матеріалами:
Слово і Діло
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