Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — перелік Сьогодні 08:32

Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — перелік

За новим законопроєктом про мобілізацію статус «обмежено придатний» перестає бути дійсним, і залишається лише «придатний» та «не придатний». Однак це не означає, що таких чоловіків кинуть на передову, насправді їх мобілізація має враховувати низку критеріїв.

Де будуть служити обмежено придатні

Мобілізація обмежено придатних чоловіків має відбуватися з врахуванням військової спеціальності, посади, яку людина обіймає, віку та роботи, яку може виконувати.

Таким чином, військовозобов'язаний зі статусом «обмежено придатний» може проходити військову службу в:

частинах (підрозділах) забезпечення;

ТЦК;

установах, організаціях;

навчальних закладах.

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Однак законом заборонено відправляти обмежено придатного до десантно-штурмових військ, плавскладу, морської піхоти та спецпідрозділів (за винятком підрозділів забезпечення).

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію передбачає скасування статусу обмежено придатного в Україні. Протягом 9 місяців після підписання чоловіки повинні будуть пройти ВЛК і отримати новий статус.

У Верховній Раді вже кілька місяців «висить» законопроєкт № 10 449 про мобілізацію, навколо якого увесь цей час ламаються списи як у парламенті, так і в суспільстві. Один із каменів спотикання — відстрочка від мобілізації, зокрема, й на так званих «економічних підставах». Детально про це ми розповіли у статті за посиланням нижче:

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