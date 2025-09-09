День финансов: прогноз курса от Dragon Capital, решение Кабмина для поддержки бизнеса, выплаты после увольнения за границей Сегодня 17:45

Вторник, 9 сентября. Прогнозы курса гривны, решения для бизнеса и новые правила для перевозчиков.

Прогноз курса

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала прогнозирует , что до конца 2025 года курс гривны будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026-м может вырасти до 45−46 грн/$. По словам Фиалы, в 2025 году рост ВВП Украины замедлится до 2% или даже ниже. Базовый прогноз на 2026 год составляет 1,5%.

Аналитики ICU считают , что НБУ намеренно держит курс гривны ниже 41,5 грн/$ и даже укрепляет его поближе к максимумам, зафиксированным в апреле. Скорее всего, НБУ будет сохранять еще некоторое время курс гривны близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению.

Также аналитики ICU прогнозируют , что к концу года резервы НБУ превысят $55 млрд.

Важные решения для бизнеса

Кабинет Министров принял ряд решений, которые помогут бизнесу работать более эффективно и будут способствовать росту экономики Украины. К примеру, продлен максимальный срок льготного кредитования для аграриев по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» до 31 марта 2027 года. Также правительство открыло путь к автоматизации рассмотрения жалоб предпринимателей на действия, бездействие или решения органов лицензирования.

Также Кабмин дополнил критерии критически важных предприятий, имеющих право на бронирование сотрудников, включив предприятия, производящие БПЛА, военную и специальную технику, боеприпасы и их составляющие.

Рынок недвижимости

По данным сервиса ЛУН, по состоянию на сентябрь 2025 года самые дорогие однокомнатные квартиры продаются в дореволюционных домах (построенных до 1918 года), тогда как самые доступные — в «хрущевках» 1956−1969 годов.

Как рассказал бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский, даже когда рынок недвижимости замирает, есть квартиры, разлетающиеся чуть ли не мгновенно. Их покупают быстрее других, независимо от экономической ситуации. Секрет — в сочетании цены и ключевых параметров, которые большинство покупателей считают золотым стандартом жилья.

По данным Dim. ria, стоимость вторичного жилья по сравнению с прошлым месяцем четкой тенденции не демонстрирует: цены колеблются в пределах нескольких процентов в разных регионах. В то же время рост интереса ко вторичному жилью зафиксирован практически во всех регионах Украины.

Украинцы за границей

Украинцы, постоянно живущие в Польше, обязаны менять свои водительские права на польские. До 30 сентября 2025 действует переходный период для украинцев со статусом временной защиты (UKR). Они могут пользоваться украинскими правами. Но уже с 1 октября исключение может исчезнуть — тогда даже со статусом UKR придется иметь польское водительское удостоверение.

В Чехии предложили пересмотреть вид на жительство для всех украинских беженцев — остаться смогут только те, кто работает на непопулярных среди чехов работах. Этот вопрос становится для местных политсил одним из центральных в избирательной кампании.

💼 Когда человек теряет работу в своей стране — это всегда стресс. Но когда это происходит за границей, в чужой правовой системе и с другими правилами трудового законодательства, ситуация усложняется в разы. В новом материале мы объясним, какие выплаты гарантированы законом, какие условия нужно выполнить, и дадим практические советы, чтобы увольнение не стало финансовым шоком.

Правила пересечения границы для международных перевозчиков

С 10 сентября с 8:00 во время бронирования места в очереди для пересечения границы для водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков нужно заполнять данные только в системе «єЧерга». Таким образом, «єЧерга» станет «единым окном» заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта.

Отметим, что в Украине открыли первый новый участок европути Чоп — Ужгород. Европуть Чоп — Ужгород — это 22 км пути европейского стандарта, которые впервые напрямую соединили украинский областной центр с транспортной системой ЕС. Следующий большой этап — европуть от польской границы до Львова.

Google Chat Bank от ГНС

и т. д. Государственная налоговая служба создала отдельную коммуникационную площадку — Google Chat Bank на платформе Google Chat. Она предназначена для удобного взаимодействия с банками в процессе формирования и подачи стандартного аудиторского файла SAF-T UA. Через новую площадку банки смогут получать консультации и методологические материалы от ГНС, обсуждать проблемные вопросы со специалистами налоговой и коллегами,

