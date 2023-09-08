День финансов: прогноз курса от Dragon Capital, пенсия по инвалидности военным, повышение зарплаты учителям — Finance.ua

День финансов: прогноз курса от Dragon Capital, пенсия по инвалидности военным, повышение зарплаты учителям Сегодня 17:45

В пятницу, 8 сентября, мы подготовили материал о наиболее привлекательных депозитах сентября 2023 года. Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию и поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в августе 2023 года.



Рынок фриланса. Несмотря на нестабильное экономическое положение и общий кризис в стране, фриланс Несмотря на нестабильное экономическое положение и общий кризис в стране, фриланс остается одной из отраслей, которая не только устойчиво держится на ногах, но продолжает развиваться.

Кризис в украинском ІТ продолжается. По данным Джинни, кризис в украинском ІТ По данным Джинни, кризис в украинском ІТ продолжается : количество активированных профилей и откликов кандидатов растет, количество предложений от рекрутеров за ними не успевает.

Спрос на учителей, пенсионеров и ветеранов. Количество вакансий на сайте Work.ua продолжает расти и в августе достигло 102 тысяч. Это всего на 6% меньше показателей августа 2021 года. Об этом Количество вакансий на сайте Work.ua продолжает расти и в августе достигло 102 тысяч. Это всего на 6% меньше показателей августа 2021 года. Об этом сообщает Опендатабот. Наибольший прирост вакансий в августе к июлю наблюдался в категориях для пенсионеров (+27%) и ветеранов (+26%). Почти половина (46%) новых вакансий — это вакансии для сотрудников с опытом работы.

Запуск «масштабного пилота» по повышению заработной платы учителям. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил , что с сентября 2024 года запланировано повышение заработной платы учителям.

Dragon Capital обновил прогноз курса доллара до 2024 года. Как отмечается в Как отмечается в прогнозе , украинская экономика и валютный рынок продолжают демонстрировать устойчивость к шокам, связанным с войной. Подрыв российскими войсками Каховской дамбы в июне и выход россии из зерновой сделки в середине июля почти не повлияли на экономические и финансовые показатели.

НБУ объяснил рост курса доллара за последний месяц.

НБУ признал неплатежеспособным «Укрстройинвестбанк».

Часть соцвыплат украинцам в оккупации могут прекратить. Украинские чиновники проведут ревизию социальных выплат гражданам, проживающим в оккупации. Часть из них может быть отменена. Об этом Украинские чиновники проведут ревизию социальных выплат гражданам, проживающим в оккупации. Часть из них может быть отменена. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирин Верещук.

Пенсия по инвалидности военным. Военнослужащие при получении инвалидности могут оформить Военнослужащие при получении инвалидности могут оформить пенсионные выплаты. Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, в который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Уровень безработицы среди трудоспособных лиц с инвалидностью составляет 85%.

Воинский учет женщин. То, что некоторые женщины станут военнообязанными с 1 октября, не означает, что для них автоматически будет То, что некоторые женщины станут военнообязанными с 1 октября, не означает, что для них автоматически будет запрещен выезд из Украины, как для военнообязанных мужчин. Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что выезд за границу ограничен для военнообязанных мужчин и госслужащих (без уважительных причин) в соответствии с постановлением Кабмина.

Где в Европе больше всего дорожает жилье. Арендная плата за квартиры Арендная плата за квартиры растет по всей Европе. На дефицит свободного жилья и спрос повлияла трудовая миграция и наплыв беженцев из Украины. Во многих столицах поиск квартиры в аренду становится сложной задачей. Например, в Цюрихе претенденты берут на просмотр квартиры вино и шоколад, чтобы хозяева предпочли их среди сотни других потенциальных квартирантов в очереди.

Цены на недвижимость на «первичке» и «вторичке» в Украине. Аналитический центр украинского маркетплейс Аналитический центр украинского маркетплейс Dim.ria представил отчет о состоянии рынка недвижимости в августе 2023 года. В августе 2023 года активно работают 74,3% отделов продаж новостроек по всей Украине. Наивысший процент работающих отделов продаж зафиксирован в Тернопольской области — 97%.

«Новая почта» планирует открыться в каждой стране Европы. Владимир Поперешнюк сообщил, что идея развития украинского перевозчика «Новая почта», совладельцем которого он является, — в следующем году Владимир Поперешнюк сообщил, что идея развития украинского перевозчика «Новая почта», совладельцем которого он является, — в следующем году открыться в каждой европейской стране.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.