Кризис в украинском ІТ продолжается: количество соискателей растет, а количество вакансий уменьшается — Finance.ua
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Кризис в украинском ІТ продолжается: количество соискателей растет, а количество вакансий уменьшается

Личные финансы
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Кризис в украинском ІТ продолжается: количество соискателей растет, а количество вакансий уменьшается
Кризис в украинском ІТ продолжается: количество соискателей растет, а количество вакансий уменьшается
По данным Джинни, кризис в украинском ІТ продолжается: количество активированных профилей и откликов кандидатов растет, количество предложений от рекрутеров за ними не успевает.
Об этом сообщает Опендатабот.
Всего в августе рекрутеры опубликовали 10,2 тысяч вакансий, а свой профиль активировали 19,4 тысяч кандидатов. Это самый большой разрыв между опубликованными профилями и вакансиями.
В августе зафиксировано 310,6 тысячи откликов на вакансии — на 8% меньше, чем в июле, и 61,4 тысячи предложений от рекрутеров — незначительно больше, чем в прошлом месяце.
Больше всего вакансий, как и в июле, публикуется для маркетологов (12%), JavaScript (7%), Sales (5,6%) и PHP (4,5%).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

  • с началом полномасштабного вторжения первая зарплата в ІТ держится на одном уровне с небольшими колебаниями — в среднем $663 в месяц;
  • 55% Java-программистов, имеющих опыт работы более 3 лет, получают заработную плату в размере более $5000. Среди DevOps эта доля — 47%, на третьем городе Node. js-программисты (45%);
  • по данным LinkedIn, работодатели стали реже указывать требования к уровню образования в описании вакансий. Вместо них интересуют hard и soft skills соискателей.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
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