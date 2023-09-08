Кризис в украинском ІТ продолжается: количество соискателей растет, а количество вакансий уменьшается — Finance.ua

Кризис в украинском ІТ продолжается: количество соискателей растет, а количество вакансий уменьшается Сегодня 17:02 — Личные финансы

Кризис в украинском ІТ продолжается: количество соискателей растет, а количество вакансий уменьшается

По данным Джинни, кризис в украинском ІТ продолжается: количество активированных профилей и откликов кандидатов растет, количество предложений от рекрутеров за ними не успевает.

Об этом сообщает Опендатабот.

Всего в августе рекрутеры опубликовали 10,2 тысяч вакансий, а свой профиль активировали 19,4 тысяч кандидатов. Это самый большой разрыв между опубликованными профилями и вакансиями.

В августе зафиксировано 310,6 тысячи откликов на вакансии — на 8% меньше, чем в июле, и 61,4 тысячи предложений от рекрутеров — незначительно больше, чем в прошлом месяце.

Больше всего вакансий, как и в июле, публикуется для маркетологов (12%), JavaScript (7%), Sales (5,6%) и PHP (4,5%).

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

с началом полномасштабного вторжения первая зарплата в ІТ держится на одном уровне с небольшими колебаниями — в среднем $663 в месяц;

55% Java-программистов, имеющих опыт работы более 3 лет, получают заработную плату в размере более $5000. Среди DevOps эта доля — 47%, на третьем городе Node. js-программисты (45%);



по данным LinkedIn, работодатели стали реже указывать требования к уровню образования в описании вакансий. Вместо них интересуют hard и soft skills соискателей.



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