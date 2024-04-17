День финансов: прогноз курса от бизнеса и МВФ, закрытие sportbank, графики отключения света — Finance.ua

День финансов: прогноз курса от бизнеса и МВФ, закрытие sportbank, графики отключения света Сегодня 17:30

В среду, 17 апреля, «Таскомбанк» сообщил, что прекращает развитие и дальнейшую работу проекта sportbank. Мы подготовили статью о том, что делать клиентам банка.

Прогноз курса от бизнеса. Среднее значение обменного курса, который бизнес ожидает через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США. Об этом свидетельствуют Среднее значение обменного курса, который бизнес ожидает через 12 месяцев, составляет 40.44 грн/долл. США. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний в I квартале 2024 года, передает пресс-служба Национального банка Украины.

МВФ спрогнозировал курс доллара к гривне до 2029 года. Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию в 2024 году. Затем курс доллара к гривне будет постепенно расти

Также МВФ прогнозирует экономический рост Украины в текущем году до 3,2%.

Проверки бизнеса. 99% компаний добровольно платят налоги, но испытывают давление. Бизнес-омбудсмен Роман Ващук 99% компаний добровольно платят налоги, но испытывают давление. Бизнес-омбудсмен Роман Ващук представил результаты расследования по собственной инициативе относительно феномена налоговых проверок.

Кстати, Finance.ua разбирался, как искусственный интеллект может помочь вам, если вы начинающий бизнесмен.

Криптовалюта в Украине. Учитывая получение нашей страной статуса кандидата в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и для финансовой системы в целом. Об этом Учитывая получение нашей страной статуса кандидата в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и для финансовой системы в целом. Об этом пишет НБУ со слов первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

Гетманцев предупредил украинцев. Украинцам следует больше Украинцам следует больше рассчитывать на себя в 2025 году, поскольку международная помощь хоть и не завершится, но будет меньше. Об этом в интервью «Главкому» предупредил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

В Польше каждый четвертый украинец работает нелегально. В 2023 году почти 4,8 тысяч украинцев в Польше В 2023 году почти 4,8 тысяч украинцев в Польше работали нелегально. Больше всего таких случаев выявлено в строительной отрасли.

Графики отключения света. Для Киева Для Киева разработали новые графики отключения электроэнергии, согласно которым потребителей разделили на шесть групп. В случае новых атак государства-агрессора россии на энергоструктуру и повышенного потребления в Киеве могут ввести отключения света.

«Укрэнерго» призывает экономить: потребление электроэнергии из-за похолодания резко растет.

Аренда vs. покупка жилья. Более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве равна 17 годам аренды. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского Более 30% опрошенных украинцев пока не планируют покупать квартиру. В то же время недвижимость в Киеве равна 17 годам аренды. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria.

Жилье для ВПО-2024. Мест временного проживания для внутренних переселенцев становится больше. Общее Мест временного проживания для внутренних переселенцев становится больше. Общее количество мест временного проживания (МВП) составляет 1038 объектов.

«Новая почта» снизила тариф на доставку для бизнеса. «Новая почта» «Новая почта» уменьшила тариф на 5% на доставку по всей стране для любого бизнеса, решившего воспользоваться услугами складской логистики от компании.

ПриватБанк обновил Конверты. ПриватБанк ПриватБанк запустил публичную версию услуги Конверты, созданной прежде всего для волонтеров и благотворителей, чтобы вместе собирать средства на добрые дела, гуманитарные проекты и поддержку ВСУ. Также Конверты помогут каждому клиенту эффективно и разумно управлять собственными финансами.

Также ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.