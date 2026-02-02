День финансов: продажа акций ПриватБанка через «Дію» и верификация терминалов Starlink 02.02.2026, 17:45

В понедельник, 2 февраля, расскажем, во сколько обойдется установка инвертора в квартиру и кто может получить зарядную станцию ​​бесплатно.

Санкции против рф

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, которые обслуживают российский танкерный флот и перевозят подсанкционную нефть. Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров.

Зарядные станции бесплатно

Правительство приняло решение об обеспечении детей с инвалидностью портативными зарядными станциями. Получить портативную зарядную станцию ​​сможет один из родителей или законный представитель ребенка с инвалидностью подгруппы А. Подать заявление можно как в территориальных органах Пенсионного фонда, так и онлайн через портал электронных услуг ПФУ.

🔌 Из-за регулярных отключений электроэнергии спрос на инверторы в Украине стабильно растет. Однако мало кто знает, что уплатить при покупке придется не только за сам инвертор. Также следует учесть и монтаж системы, и последующий ввод ее в эксплуатацию.

Finance.ua внимательно изучил рынок, проконсультировался с менеджером компании «Правильное электропитание» и частным мастером-электриком, чтобы подготовить для читателей реальные цифры и советы:

Продажа акций ПриватБанка через «Дію»

Государство планирует продать 7% акций ПриватБанка за 18 млрд грн в рамках первого в Украине так называемого «народного IPO», к участию в котором смогут приобщиться инвесторы-физлица. Инициатива рассматривается как пилотный проект, который может дать старт приватизации государственных банков. По ссылке рассказываем об основных условиях IPO.

Верификация терминалов Starlink

Украина совместно с компанией Starlink работает над внедрением системы, которая позволит использовать на территории страны исключительно авторизованные терминалы спутниковой связи. Все терминалы спутниковой связи гражданам нужно будет зарегистрировать через ЦПАУ, а бизнесу — в «Дії». Для военных предусмотрели другой механизм. Подробную инструкцию для регистрации терминалов Минобороны планирует обнародовать в ближайшее время.

Рынок земли

Как свидетельствуют данные Опендатабот, в настоящее время всего 192 компании имеют в собственности более 100 гектаров, тогда как на момент открытия рынка земли в 2024 году таких было 283. Компании все чаще выбирают аренду вместо собственности, чтобы сохранять мобильность и быстрее реагировать на изменения ситуации безопасности.

Курс валют на этой неделе

На прошлой неделе официальный курс продемонстрировал умеренное укрепление гривны с незначительным откатом в конце. Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что если не будет больших потрясений, первая неделя февраля, вероятнее всего, пройдет в условиях стабилизации или небольшого укрепления гривны.

Со своей стороны эксперты ЦЭС рассказали , что украинские общины в конце бюджетного года хаотично расходуют средства, чтобы не потерять остатки на счетах. Такая практика влияет не только на эффективность местных финансов, но и на валютный курс.

Ремонт дорог и мостов в Киеве во время войны

Мэр Киева Виталий Кличко пояснил , что городские власти во время войны, отключений свето- и теплоснабжения выделяют средства на ремонт дорог и мостов, поскольку они относятся к критической инфраструктуре и обеспечивают нормальное функционирование города, в том числе помощь жителям столицы.

🗨️ «Часто можно услышать: дороги не нужны, мосты не нужны, сейчас все деньги надо направить на ВСУ. Я им говорю: извините, есть экономическая экосистема. Мы ремонтируем критическую инфраструктуру, а дороги и мосты могут относиться к критической инфраструктуре. Без дорог к вам не доедет ни скорая, ни пожарная. Пути сообщения — это артерии, питающие районы. Без них районы превращаются в гетто» , — заявил Кличко.

Как сообщил Владимир Зеленский, в условиях отключений электроэнергии в Украине не работают около 10% базовых станций связи, причем чаще всего проблемы фиксируются в сельской местности.

Изменения в условиях оплаты труда

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен ограничить право работодателей в одностороннем порядке менять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом.

Представители платформы robota.ua также рассказали , что треть респондентов принципиально игнорируют вакансии без указанной зарплаты. Все больше кандидатов ожидают, что информация об оплате труда будет обнародована еще на этапе вакансии.

Самые высокие и самые низкие налоги в ЕС

Ставки налога на доходы физических лиц значительно отличаются в разных частях Европы, причем страны Северной Европы платят самые высокие ставки, а страны Восточной Европы самые низкие. Среди пяти ведущих экономик Европы в 2024 году в Италии была самая высокая ставка налога на прибыль — 20,9%. В остальных странах показатель был около 16%. Кроме Польши еще пять стран имели ставки налога на прибыль 12% или ниже.

Кстати, по данным Аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, в 2025 году украинцы подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной предпринимательской деятельности в Польше и стали самой большой группой среди иностранцев, открывавших бизнес в стране.

