День финансов: продажа акций ПриватБанка через «Дію» и верификация терминалов Starlink
В понедельник, 2 февраля, расскажем, во сколько обойдется установка инвертора в квартиру и кто может получить зарядную станцию бесплатно.
Санкции против рф
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, которые обслуживают российский танкерный флот и перевозят подсанкционную нефть. Также есть новые санкции против кремлевских пропагандистов и преступников, причастных к кибератакам против Украины и наших партнеров.
Зарядные станции бесплатно
Правительство приняло решение об обеспечении детей с инвалидностью портативными зарядными станциями. Получить портативную зарядную станцию сможет один из родителей или законный представитель ребенка с инвалидностью подгруппы А. Подать заявление можно как в территориальных органах Пенсионного фонда, так и онлайн через портал электронных услуг ПФУ.
🔌 Из-за регулярных отключений электроэнергии спрос на инверторы в Украине стабильно растет. Однако мало кто знает, что уплатить при покупке придется не только за сам инвертор. Также следует учесть и монтаж системы, и последующий ввод ее в эксплуатацию.
Finance.ua внимательно изучил рынок, проконсультировался с менеджером компании «Правильное электропитание» и частным мастером-электриком, чтобы подготовить для читателей реальные цифры и советы:
🔗 Инвертор для квартиры: как правильно выбрать и сколько стоит подключить
Продажа акций ПриватБанка через «Дію»
Государство планирует продать 7% акций ПриватБанка за 18 млрд грн в рамках первого в Украине так называемого «народного IPO», к участию в котором смогут приобщиться инвесторы-физлица. Инициатива рассматривается как пилотный проект, который может дать старт приватизации государственных банков. По ссылке рассказываем об основных условиях IPO.
Верификация терминалов Starlink
Украина совместно с компанией Starlink работает над внедрением системы, которая позволит использовать на территории страны исключительно авторизованные терминалы спутниковой связи. Все терминалы спутниковой связи гражданам нужно будет зарегистрировать через ЦПАУ, а бизнесу — в «Дії». Для военных предусмотрели другой механизм. Подробную инструкцию для регистрации терминалов Минобороны планирует обнародовать в ближайшее время.
Рынок земли
Как свидетельствуют данные Опендатабот, в настоящее время всего 192 компании имеют в собственности более 100 гектаров, тогда как на момент открытия рынка земли в 2024 году таких было 283. Компании все чаще выбирают аренду вместо собственности, чтобы сохранять мобильность и быстрее реагировать на изменения ситуации безопасности.
Курс валют на этой неделе
На прошлой неделе официальный курс продемонстрировал умеренное укрепление гривны с незначительным откатом в конце. Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что если не будет больших потрясений, первая неделя февраля, вероятнее всего, пройдет в условиях стабилизации или небольшого укрепления гривны.
Со своей стороны эксперты ЦЭС рассказали, что украинские общины в конце бюджетного года хаотично расходуют средства, чтобы не потерять остатки на счетах. Такая практика влияет не только на эффективность местных финансов, но и на валютный курс.
Ремонт дорог и мостов в Киеве во время войны
Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что городские власти во время войны, отключений свето- и теплоснабжения выделяют средства на ремонт дорог и мостов, поскольку они относятся к критической инфраструктуре и обеспечивают нормальное функционирование города, в том числе помощь жителям столицы.
🗨️ «Часто можно услышать: дороги не нужны, мосты не нужны, сейчас все деньги надо направить на ВСУ. Я им говорю: извините, есть экономическая экосистема. Мы ремонтируем критическую инфраструктуру, а дороги и мосты могут относиться к критической инфраструктуре. Без дорог к вам не доедет ни скорая, ни пожарная. Пути сообщения — это артерии, питающие районы. Без них районы превращаются в гетто» , — заявил Кличко.
Как сообщил Владимир Зеленский, в условиях отключений электроэнергии в Украине не работают около 10% базовых станций связи, причем чаще всего проблемы фиксируются в сельской местности.
Изменения в условиях оплаты труда
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен ограничить право работодателей в одностороннем порядке менять условия оплаты труда, определенные трудовым контрактом.
Представители платформы robota.ua также рассказали, что треть респондентов принципиально игнорируют вакансии без указанной зарплаты. Все больше кандидатов ожидают, что информация об оплате труда будет обнародована еще на этапе вакансии.
Самые высокие и самые низкие налоги в ЕС
Ставки налога на доходы физических лиц значительно отличаются в разных частях Европы, причем страны Северной Европы платят самые высокие ставки, а страны Восточной Европы самые низкие. Среди пяти ведущих экономик Европы в 2024 году в Италии была самая высокая ставка налога на прибыль — 20,9%. В остальных странах показатель был около 16%. Кроме Польши еще пять стран имели ставки налога на прибыль 12% или ниже.
Кстати, по данным Аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, в 2025 году украинцы подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной предпринимательской деятельности в Польше и стали самой большой группой среди иностранцев, открывавших бизнес в стране.
