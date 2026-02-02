В КГГА объяснили, почему у киевлян временно исчезает горячая вода Сегодня 20:20

При низкой температуре воздуха повторный запуск системы теплоснабжения является технически сложным процессом.

В части жилых домов Киева временно ограничивается поставка горячей воды для возобновления услуги централизованного отопления. Высвободившуюся тепловую мощность направляют на запуск и стабилизацию теплоснабжения.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры в комментарии hromadske.

Причины ограничений

В КГГА, комментируя интервью руководителя Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова, объяснили, что при низкой температуре воздуха повторный запуск системы теплоснабжения — процесс технически сложный.

Особенно это актуально в случаях, когда систему приходится запускать не в первый, а в третий раз, как в части жилого фонда Деснянского района. При таких условиях перераспределение тепловых мощностей необходимо для восстановления отопления.

Там подчеркнули, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилищного фонда города, а только домов, где это технически необходимо для возобновления теплоснабжения. Это, мол, временный и вынужденный шаг в нынешних обстоятельствах для ликвидации последствий вражеских атак и возобновления тепла.

В КГГА также сообщили, что в настоящее время в столице функционирует сеть из более чем 170 бюветных комплексов, из которых 154 могут работать с генераторами. Посмотреть ближайшие можно на онлайн-карте

