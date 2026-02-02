0 800 307 555
На немецких дорогах камеры с ИИ «вылавливают» водителей с телефонами в руках

Технологии&Авто
31
Камеры контроля с ИИ "вылавливают" машины, водители которых держат в руке телефон
В Европе появляется новый формат дорожного контроля — камеры с искусственным интеллектом, отслеживающие не скорость, а поведение водителя. Они фиксируют использование мобильного телефона при движении. В Германии первой землей, где эта система заработала на постоянной основе, стал Рейнланд-Пфальц. Теперь технологию планируют распространить на всю страну.
Первые камеры установили на автобанах A60 у Майнца и A61 вблизи Гундхайма. Все снимки без нарушений автоматически удаляются — сохраняют только те, где зафиксировано использование телефона.

Камеры смотрят не на номера, а на водителя

Monocam принципиально отличается от классических камер фиксации нарушений. Ее объектив направлен не на номерной знак, а непосредственно в салон авто. Система способна распознать телефон не только возле уха, но и в руке ниже руля — даже если водитель пытается «спрятать» гаджет.
Изображение анализирует специальный алгоритм на основе искусственного интеллекта. Его задача — определить, пользуется ли водитель телефоном во время движения.

Как работает MONOcam

Камеру высокого разрешения устанавливают на эстакадах или специальных мачтах под углом к ​​лобовому стеклу. Далее включается ИИ, который проверяющий снимки на предмет:
  • наличия мобильного телефона в зоне водительского места;
  • характерного положения руки, которое свидетельствует об использовании устройства.
ИИ на камере проверяет положение рук водителя и наличие мобильного
ИИ на камере проверяет положение рук водителя и наличие мобильного
Только если выполнены оба условия, фото передают на проверку полицейскому. Окончательное решение о штрафе принимает человек, а не алгоритм.

Европейский опыт

Подобные системы уже тестировались во Франции и Великобритании. В Британии за 72 часа испытаний в 2023 году зафиксировали около 300 нарушений, более половины из них — использование телефона за рулем. Франция пошла еще дальше: там камеры дополнительно проверяют, пристегнут ремень безопасности и соблюдается ли дистанция.
Сколько «стоит» телефон за рулем

Единого европейского штрафа пока нет — каждая страна устанавливает свои правила:
  • Германия — 100 евро и 1 штрафной балл;
  • Франция — 135 евро и 3 балла, несколько нарушений могут привести к потере прав;
  • Польша — 500 злотых и 12 баллов, что является максимумом уже за два нарушения.
Европа все активнее делает ставку на искусственный интеллект в безопасности дорожного движения — и водителям приходится свыкаться с тем, что телефон за рулем становится все более дорогим удовольствием.
По материалам:
Телеканал 24
ГерманияАвто
Payment systems