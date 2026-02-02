0 800 307 555
Lexus завершит производство LC в 2026 году

Снятие с производства линейки LC было только вопросом времени
Производство премиального спортивного автомобиля Lexus LC прекращается после 2026 года модельного года.
Японская компания подтвердила, что прекратит производство купе и кабриолета Lexus LC с двигателем V8 после 2026 года.
«Lexus LC 500 будет официально прекращен после 2026 года модельного года. Lexus постоянно оценивает свой модельный ряд и стратегию, чтобы оптимизировать варианты линейки продуктов, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов и отвечать потребительскому спросу», — говорит представитель производителя.

История Lexus LC

Lexus представил спортивный автомобиль, основанный на концепте LF-LC 2012, на Детройтском автосалоне 2016 года. Производство началось в 2017 году для модельного 2018 года. Кабриолет Lexus LC дебютировал год спустя в Детройте.
LC дебютировал с 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 471 л.с. и крутящим моментом 539 Нм. Lexus также предлагал гибридную версию, совмещая 3,5-литровый двигатель V6 с двумя электродвигателями, обеспечивающий совокупную мощность 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента, но компания продала только 251 экземпляр за все время его существования и модель была снята с производства после 2025 года.
Стандартный LC также не имел большого успеха. Даже в свой лучший год (2021) Lexus продал всего 2782 единицы.
После производства гибридной версии был только вопрос времени, когда вся линейка LC также будет снята с производства.
В настоящее время автопроизводитель готовит новый спортивный автомобиль Toyota GR GT, который может получить логотип Lexus. Новинка уже засветилась в виде концепта Lexus LFA.
