День финансов: приложение Резерв+, ТОП-10 банков, е-кабинет военнообязанного, пересмотр программы МВФ — Finance.ua
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День финансов: приложение Резерв+, ТОП-10 банков, е-кабинет военнообязанного, пересмотр программы МВФ

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В пятницу, 17 мая, в Украине запустили приложение для военнообязанных Резерв+. В Украине 18 мая вступает в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.
Е-кабинет. Электронный кабинет военнообязанного заработает завтра, 18 мая, когда новый закон о мобилизации официально вступит в силу. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Через электронный сервис военнообязанные могут обновить военно-учетные данные.
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Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов. Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения. Об этом свидетельствует карточка закона № 10 379 на сайте Верховной Рады.
Бизнесу могут запретить перевозить автомобили между областями. Кабинет Министров планирует разработать новые нормы о постановке на учет транспортных средств для бизнеса. Это один из пунктов принятого накануне законопроекта о мобилизации.
4 направления работы по улучшению ситуации в энергетике. Правительство Украины работает над восстановлением энергетической инфраструктуры, децентрализацией и обеспечением надежного энергоснабжения критической инфраструктуры, повышением энергоэффективности и увеличением добычи для разрешения сложной ситуации, вызванной российскими атаками на энергосистему, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Как правильно закрыть ФЛП. Если вы решили завершить предпринимательскую деятельность, нужно обратиться с соответствующим заявлением к государственному регистратору или подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности в электронной форме, например через кабинет гражданина на Портале Дія.
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Кстати, мы подготовили статью о том, как современные женщины заботятся о своей красоте, здоровье и душевном равновесии и сколько средств тратят на это.

Сколько современная девушка тратит на уход за собой

По материалам:
Finance.ua
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