День финансов: приложение Резерв+, ТОП-10 банков, е-кабинет военнообязанного, пересмотр программы МВФ — Finance.ua

День финансов: приложение Резерв+, ТОП-10 банков, е-кабинет военнообязанного, пересмотр программы МВФ Сегодня 17:35

В пятницу, 17 мая, в Украине запустили приложение для военнообязанных Резерв+. В Украине 18 мая вступает в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.

Е-кабинет. Электронный кабинет военнообязанного заработает завтра, 18 мая, когда новый закон о мобилизации официально вступит в силу. Об этом Электронный кабинет военнообязанного заработает завтра, 18 мая, когда новый закон о мобилизации официально вступит в силу. Об этом сообщает спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Через электронный сервис военнообязанные могут обновить военно-учетные данные.

В ВР предлагают изменить наказание за уклонение от мобилизации.

Бронирование водителей в Украине: в Мининфраструктуры рассказали, есть ли изменения в этой сфере.

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов. Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения. Об этом Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения. Об этом свидетельствует карточка закона № 10 379 на сайте Верховной Рады.

Бизнесу могут запретить перевозить автомобили между областями. Кабинет Министров планирует Кабинет Министров планирует разработать новые нормы о постановке на учет транспортных средств для бизнеса. Это один из пунктов принятого накануне законопроекта о мобилизации.

4 направления работы по улучшению ситуации в энергетике. Правительство Украины работает над восстановлением энергетической Правительство Украины работает над восстановлением энергетической инфраструктуры , децентрализацией и обеспечением надежного энергоснабжения критической инфраструктуры, повышением энергоэффективности и увеличением добычи для разрешения сложной ситуации, вызванной российскими атаками на энергосистему, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Украине вечером будут отключать свет по графику.

Как избежать перегрузки электрики в квартире.

МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины. Миссия МВФ начнет работу по Миссия МВФ начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины через несколько недель, что позволит — в случае позитивных результатов — выделить следующий транш.

Банки показали свои доходы. Согласно данным НБУ, Согласно данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-март 2024 года получили 40,518 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 18% больше, чем годом ранее.

ТОП-10 государственных, частных, зарубежных банков. За 2024 год украинские банки заработали 40,5 млрд грн. Несмотря на увеличение налогообложения, банкам удалось заработать на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только 8 банков из 63 получили убытки за 1 квартал 2024 года, пишет За 2024 год украинские банки заработали 40,5 млрд грн. Несмотря на увеличение налогообложения, банкам удалось заработать на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только 8 банков из 63 получили убытки за 1 квартал 2024 года, пишет Опендатабот

Как правильно закрыть ФЛП. Если вы Если вы решили завершить предпринимательскую деятельность, нужно обратиться с соответствующим заявлением к государственному регистратору или подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности в электронной форме, например через кабинет гражданина на Портале Дія.

Сколько стоят квартиры? Жилье в западных Жилье в западных регионах Украины стало пользоваться спросом с первой фазы широкомасштабного вторжения рф. Хотя сейчас украинцы уже не едут туда так массово и активно, стоимость квадратных метров в этой части страны не имеет тенденции к снижению.

Кстати, мы подготовили статью о том, как современные женщины заботятся о своей красоте, здоровье и душевном равновесии и сколько средств тратят на это.

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