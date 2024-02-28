День финансов: прибыль банков, сумма государственного долга, деньги на повышение пенсий — Finance.ua

День финансов: прибыль банков, сумма государственного долга, деньги на повышение пенсий Сегодня 17:50

В среду, 28 января, о налогах, депозитах и ​​пенсиях.

Госдолг в январе. По По данным Министерства финансов, совокупный государственный долг Украины в январе по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0,29%. Государственный и гарантированный государством долг на конец января составил 5 488,05 млрд гривен, или 144,9 млрд долларов, против 5 519,48 млрд гривен, или 145,32 млрд долларов, месяцем ранее.

Увеличение налогов в Украине. В Верховной Раде В Верховной Раде заявили , что власти Украины не рассматривают вопрос повышения налогов для того, чтобы покрыть отсутствие помощи от США. До конца февраля народные избранники по договоренности с правительством ожидают план альтернативных поступлений в Госбюджет. Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, с налоговой, пересмотр акцизных сборов, сборов за недра.

Прибыль банков. В январе 2024 года украинские банки . В январе 2024 года украинские банки получили 16,762 млрд грн чистой прибыли, что на 2,068 млрд грн или на 14% больше, чем в январе 2023 года. Чистая прибыль возросла, несмотря на увеличение ставки налогообложения: в январе 2023-го банки платили 18% налога, тогда как с 1 января ставка налога составляет 25%.

Ставки по депозитам и кредитам. Во второй половине 2023 года банки Во второй половине 2023 года банки снижали ставки по кредитам и депозитам из-за снижения Национальным банком учетной ставки. В Нацбанке отметили, что снижение ставок по кредитам оживило кредитование. В то же время снижение ставок по гривневым депозитам было умеренным, и они оставались привлекательными для вкладчиков.

В Нацбанке напомнили, что в большинстве отделений сети Power Banking введена инициатива «банкоматного национального роуминга». В банкоматах банков в среднем можно снять сумму от 10−20 тыс. грн на операцию/сутки.

Деньги на повышение пенсий. Пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. Однако в Минсоцполитики Пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. Однако в Минсоцполитики заявляют , что волноваться нет оснований — средства на выплату пенсий в бюджете запроектированы.

Также в министерстве убеждены, что в Украине нужно развивать, по меньшей мере, три вида помощи для внутренне перемещенных лиц. А выплаты, предоставляемые государством ВПЛ, сейчас не являются оптимальной поддержкой.

Новые профессии на рынке труда. Полномасштабная война изменила все сферы публичной жизни, в том числе и работу. Так, появились такие профессии, которых раньше не было. Прежде всего это специалисты Сил обороны: боевой медик, гранатометчик, минометчик, пилот дрона и т. д. Как Полномасштабная война изменила все сферы публичной жизни, в том числе и работу. Так, появились такие профессии, которых раньше не было. Прежде всего это специалисты Сил обороны: боевой медик, гранатометчик, минометчик, пилот дронаКак свидетельствуют результаты исследования Work.ua, в обществе есть запрос на ментальное здоровье: заметный прирост вакансий для психологов и психиатров.

Кстати, аналитики портала budni.robota.ua сделали подборку вакансий для кандидатов, которые не боятся экспериментировать.

Бизнес украинцев за границей. В течение двух лет украинцы В течение двух лет украинцы подали в Налоговую службу информацию о более чем 4,5 тысячи контролируемых иностранных компаний. Больше всего украинцы зарегистрировали компаний в Польше — 25%; Великобритании — 13%; США — 11%; Кипре — 9%; Эстонии — 7%.

Приватизация «Укрпочты». АО «Укрпочта» АО «Укрпочта» хочет продать миноритарный пакет акций заинтересованным инвесторам после победы Украины в войне. По мнению главы «Укрпочты» Игоря Смилянского, потенциальными покупателями могут стать крупные финансовые институты.

Аренда квартир в Киеве. Аренда квартир Аренда квартир значительно подорожала почти по всей стране. К примеру, в январе 2023-го стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице составляла 8 тыс. грн в месяц. За год, в январе 2024 года, жилье подорожало на 4 тыс. грн.

Обновленная концепция э-Суда. Министерство цифровой трансформации Министерство цифровой трансформации работает над цифровизацией судебной сферы. Обновление электронного суда позволит гражданам подавать иски, получать документы и рассматривать дела онлайн в удобное время. А судьям — не печатать стопки бумаг, проводить заседания в формате видеоконференций и экономить время.

Криптовалюты уже давно перестали быть невиданной экзотикой и прочно вошли в жизнь многих украинцев. Они прошли путь от «сомнительного биржевого инструмента» до обычной цифровой валюты, инструмента накопления, сбережения, а с недавних пор — и платежа. Поскольку криптовалюты стали выполнять функции обычных валют, возникает вопрос, как и где можно их обменять? Finance.ua подробно изучили эту тему:

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