ВР поддержала в первом чтении изменения в госбюджет-2025 — Finance.ua

ВР поддержала в первом чтении изменения в госбюджет-2025 Сегодня 15:36 — Казна и Политика

ВР поддержала в первом чтении изменения в госбюджет-2025

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439−3 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год. Предусмотрены дополнительные расходы на сектор безопасности и обороны — 412,4 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Общий объем изменений — 457 млрд грн, из которых 412,4 млрд грн предусмотрено именно на нужды обороны, безопасности и защиты государства.

В Министерстве финансов также сообщили , что из этой суммы почти 402 млрд грн поступят из общего фонда бюджета.

Основные направления финансирования:

Министерство обороны — 311 млрд грн;

Министерство внутренних дел — 84 млрд грн;

Главное управление разведки Минобороны — 4,5 млрд грн;

Служба безопасности Украины — 1,6 млрд грн;

Управление государственной охраны — 505 млн грн;

Государственная служба спецсвязи — 64,5 млн грн.

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Кроме того, предусмотрено 10,8 млрд грн — на специальный фонд сектора безопасности, 26 млрд грн — в резервный фонд для реагирования на неотложные ситуации и 15,5 млрд грн — на срочные нужды Минцифры, МОН и Минздрава.

Привлечь средства для финансирования изменений планируется за счет:

рост доходов бюджета (+155,5 млрд грн);

размещение облигаций внутреннего госзайма (+185 млрд грн);

сокращение расходов на обслуживание государственного долга (-65 млрд грн);

уменьшение прочих расходов (-51,5 млрд грн).

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