ВР поддержала в первом чтении изменения в госбюджет-2025 — Finance.ua
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ВР поддержала в первом чтении изменения в госбюджет-2025

Казна и Политика
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ВР поддержала в первом чтении изменения в госбюджет-2025
ВР поддержала в первом чтении изменения в госбюджет-2025
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13439−3 об изменениях в государственный бюджет на 2025 год. Предусмотрены дополнительные расходы на сектор безопасности и обороны — 412,4 млрд грн.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Общий объем изменений — 457 млрд грн, из которых 412,4 млрд грн предусмотрено именно на нужды обороны, безопасности и защиты государства.
В Министерстве финансов также сообщили, что из этой суммы почти 402 млрд грн поступят из общего фонда бюджета.
Основные направления финансирования:
  • Министерство обороны — 311 млрд грн;
  • Министерство внутренних дел — 84 млрд грн;
  • Главное управление разведки Минобороны — 4,5 млрд грн;
  • Служба безопасности Украины — 1,6 млрд грн;
  • Управление государственной охраны — 505 млн грн;
  • Государственная служба спецсвязи — 64,5 млн грн.
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Кроме того, предусмотрено 10,8 млрд грн — на специальный фонд сектора безопасности, 26 млрд грн — в резервный фонд для реагирования на неотложные ситуации и 15,5 млрд грн — на срочные нужды Минцифры, МОН и Минздрава.
Привлечь средства для финансирования изменений планируется за счет:
  • рост доходов бюджета (+155,5 млрд грн);
  • размещение облигаций внутреннего госзайма (+185 млрд грн);
  • сокращение расходов на обслуживание государственного долга (-65 млрд грн);
  • уменьшение прочих расходов (-51,5 млрд грн).
По материалам:
Finance.ua
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