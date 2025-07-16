Украинские банки заключили соглашений почти на 1,5 млрд евро на URC — Finance.ua

Украинские банки заключили соглашений почти на 1,5 млрд евро на URC Сегодня 15:27

Украинские банки заключили соглашений почти на 1,5 млрд евро на URC

В ходе состоявшейся 10−11 июля в Риме четвертой Ukraine Recovery Conference 2025 (URC) рекордное количество соглашений с иностранными партнерами на общую сумму почти 1,5 млрд евро заключили украинские банки. Среди лидеров по результатам конференции — ПриватБанк , Укргазбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Банк Креди Агриколь Украина, Банк Львов, Piraeus Bank и Кредобанк.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

«Это свидетельство того, что украинская банковская система находится в хорошем состоянии, ей доверяют и считают мощным инструментом поддержки экономики Украины. Ведь все эти средства будут направлены на кредитование украинского бизнеса, финансирование социальных инициатив, развитие муниципалитетов, повышение энергоэффективности общин и т. д», — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.

ПриватБанк

185 млн евро разблокирует рекордное финансирование и позволит украинскому бизнесу получить до 600 млн евро новых кредитов. ПриватБанк подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о кредитной линии, которая покроет часть кредитного риска банка по новым субкредитам. Гарантия ЕБРР в размереразблокирует рекордное финансирование и позволит украинскому бизнесу получить до 600 млн евро новых кредитов.

Укргазбанк

89,2 млн евро разблокирует до 300 млн евро новых ссуд. Аналогичное соглашение с ЕБРР заключил Укргазбанк : гарантия вразблокирует до 300 млн евро новых ссуд.

Еще три соглашения Укргазбанк заключил с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который совместно с Еврокомиссией положил начало новому финансовому пакету поддержки Украины в размере 600 млн евро. Эти средства будут направлены на восстановление Украины с акцентом на энергетику, инфраструктуру и развитие частного сектора. Преимущественно финансирование будет осуществляться в форме займов ЕИБ, подкрепленных гарантиями ЕС.

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Кредитная линия в размере 70 млн евро будет предназначена для финансирования украинских малых и средних предприятий (далее — МСП). Особый акцент будет сделан на поддержке зеленых инвестиций, что соответствует долгосрочной стратегии Укргазбанка как ведущего экобанка страны.

Это финансирование дополнительно усилено портфельной гарантией на сумму 31,25 млн евро, которая существенно увеличит способность банка кредитовать и привлекать критически важный капитал для частного сектора. Еще 50 млн евро кредита будут предоставлены ЕИБ Укргазбанку для финансирования муниципалитетов для инвестирования ими в современную децентрализованную генерацию тепла, интеграцию возобновляемых источников энергии и значительное повышение энергоэффективности общественных построек.

Укрэксимбанк

100 млн евро. Цель Программы — расширение доступа частных предприятий к источникам долгосрочного финансирования инвестиционных проектов и потребностей в оборотном капитале МСП и компаний со средним уровнем капитализации. Укрэксимбанк подписал письмо о намерениях подписать финансовое соглашение с ЕИБ в рамках реализации проекта «Программа поддержки экономической устойчивости ІІ» на сумму. Цель Программы — расширение доступа частных предприятий к источникам долгосрочного финансирования инвестиционных проектов и потребностей в оборотном капитале МСП и компаний со средним уровнем капитализации.

Ощадбанк

50 млн евро в рамках Украинской инвестиционной программы, составляющей Программу финансирования для Украины (Ukraine Facility). Цель обеспечения доступа украинских муниципалитетов, коммунальных предприятий и органов государственной власти к долгосрочному финансированию критически важных проектов в сфере централизованного теплоснабжения и энергоэффективности. Ощадбанк заключил финансовый договор с ЕИБ о предоставлении кредитной линии на суммув рамках Украинской инвестиционной программы, составляющей Программу финансирования для Украины (Ukraine Facility). Цель обеспечения доступа украинских муниципалитетов, коммунальных предприятий и органов государственной власти к долгосрочному финансированию критически важных проектов в сфере централизованного теплоснабжения и энергоэффективности.

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Также Ощадбанк привлек финансирование Ukraine-Moldova American Enterprise Fund для второй волны грантовой программы для женщин Create на сумму 1 млн евро для поддержки предпринимателей в сфере производства. Программа начата Министерством экономики Украины и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund в 2024 году. Инициативу реализует KSE Foundation в партнерстве с сетью мультимаркетов «Аврора» и AT «Ощадбанк». В 2025 году стартовал второй этап программы.

Банк Креди Агриколь Украина

Банк подписал соглашение с International Finance Corporation (IFC) на сумму 100 млн евро о распределении рисков для расширения кредитования среднего и крупного бизнеса в различных секторах экономики, таких как агробизнес, производство, энергетика и логистика, а также для поддержки энергетической безопасности Украины.

Банк «Львов»

С ЕИБ Банк «Львов» договорился о кредите на сумму 60 млн евро, который будет направляться на финансирование МСП, а также о гарантийном соглашении, которое разблокирует еще большее финансирование для малого украинского бизнеса. С Банком развития Совета Европы (CEB) было анонсировано подписание кредитного соглашения по поддержке рабочих мест.

При участии Министерства иностранных дел Украины Банк «Львов» подписал с Правительством Бельгии и бельгийской компанией BIO Invest письмо о намерениях, предусматривающих заключение соглашения на 5 млн евро для поддержки МСП в Украине, которое играет важную роль в создании рабочих мест, поддержании социального единства и усилении национальной стабильности.

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Кредобанк и Piraeus Bank

на 30 млн евро) по поддержке портфеля новых кредитов для МСП. Такие гарантии для украинских банков открывают новые возможности кредитования МСП, в частности, в направлении устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. Кредобанк и Piraeus Bank подписали с ЕИБ письма о намерениях относительно заключения гарантийных соглашений () по поддержке портфеля новых кредитов для МСП. Такие гарантии для украинских банков открывают новые возможности кредитования МСП, в частности, в направлении устойчивого развития и «зеленых» инвестиций.

Фонд развития предпринимательства

Фонд развития предпринимательства подписал грантовое соглашение с немецким банком развития KfW на сумму 40,5 млн евро в рамках проекта SME Resilience Facility. Проект будет направлен на поддержание устойчивости предпринимателей с деоккупированных и пострадавших от войны территорий, где риск кредитования самый высокий.

Эти средства станут новой программой Фонда, которая будет комбинироваться с Государственной программой «Доступные кредиты 5−7-9%» для поддержки бизнеса, который, несмотря на вызовы войны, продолжает работать, создавать рабочие места и восстанавливать свои общины. Проект будет реализовываться в партнерстве с Министерством финансов Украины и банками-партнерами.

Справка Finance.ua:

URC2025 стала одной из самых масштабных конференций по восстановлению с 2022 года как по количеству участников, так и по количеству соглашений. По ее результатам было подписано 200 различных договоренностей (соглашений и меморандумов) на около 13 млн евро.

Главные результаты:

Еврокомиссия объявила о создании Европейского Флагманского Фонда для восстановления Украины в размере 500 млн евро.

2,3 млрд евро дополнительных инвестиций в восстановление жилищного, медицинского, энергетического секторов, а также поддержка малого и среднего бизнеса в рамках инвестиционной компоненты программы Ukraine Facility.

Новая программа Всемирного банка на сумму 200 млн долларов для подготовки государственных и муниципальных проектов восстановления. Отдельно 50 млн долларов в виде гранта для помощи украинским аграриям.

188 млн долларов от Японии для «зеленой» модернизации украинской промышленности.

Европейский инвестиционный банк: 134 млн евро на восстановление транспортной инфраструктуры; 200 млн евро — для поддержки и развития украинской гидроэнергетики.

Банк развития Совета Европы: финансирование жилищных сертификатов в рамках программы «єВідновлення». Объем соглашения — 100 млн евро. Кроме того, Банк предоставит 200 млн евро кредита для финансирования программы помощи ВПЛ.

Норвегия положила начало инициативе в размере 200 млн долларов с целью возобновить поставки тепла и воды в дома украинцев.

Швейцария в течение 10 лет направит в Украину около 5 млрд евро для восстановления в разных секторах экономики.

Около 2,3 млрд долларов ссуды от Великобритании для укрепления украинской ПВО, а также соглашения между предприятиями оборонной индустрии о совместном производстве и сотрудничестве.

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