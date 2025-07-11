ПриватБанк та ЄБРР підписали угоду на 600 млн євро — Finance.ua

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ПриватБанк та ЄБРР підписали угоду на 600 млн євро

Фондовий ринок
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ПриватБанк та ЄБРР підписали угоду на 600 млн євро
ПриватБанк та ЄБРР підписали угоду на 600 млн євро
ПриватБанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР, що дозволить українському бізнесу отримати до 600 мільйонів євро нових кредитів. Відповідну угоду підписав Мікаель Бьоркнерт, голова правління ПриватБанку, під час Ukraine Recovery Conference у Римі.
Про це повідомила пресслужба банку.

Що передбачає нова угода

Нова угода покриває частину кредитного ризику банку за новими кредитами позичальникам.
Зокрема, вона включає гарантію ЄБРР у розмірі 185 мільйонів євро, що дозволяє ПриватБанку надати українським підприємствам до 600 мільйонів євро додаткового фінансування.
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«Нова угода про розподіл ризиків допоможе українському бізнесу отримати необхідні інвестиції та обігові кошти. За цими програми ПриватБанк значно збільшить обсяги кредитування», — повідомили в банку.
Мікаель Бьоркнерт під час церемонії підписання заявив, що завдяки співпраці з ЄБРР наші підприємці та малий бізнес матимуть вже понад 1,2 млрд євро фінансування на розвиток бізнесу.
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Нагадаємо, під час першого дня на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі вдалося домовитися про новий фонд реконструкції на 500 млн євро, про угоди з Єврокомісією на 2,3 млрд євро, є домовленості з Нідерландами та Швейцарією.
За матеріалами:
Finance.ua
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