ПриватБанк та ЄБРР підписали угоду на 600 млн євро — Finance.ua

ПриватБанк та ЄБРР підписали угоду на 600 млн євро Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

ПриватБанк та ЄБРР підписали угоду на 600 млн євро

ПриватБанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР, що дозволить українському бізнесу отримати до 600 мільйонів євро нових кредитів. Відповідну угоду підписав Мікаель Бьоркнерт, голова правління ПриватБанку, під час Ukraine Recovery Conference у Римі.

Про це повідомила пресслужба банку.

Що передбачає нова угода

Нова угода покриває частину кредитного ризику банку за новими кредитами позичальникам.

Зокрема, вона включає гарантію ЄБРР у розмірі 185 мільйонів євро, що дозволяє ПриватБанку надати українським підприємствам до 600 мільйонів євро додаткового фінансування.

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«Нова угода про розподіл ризиків допоможе українському бізнесу отримати необхідні інвестиції та обігові кошти. За цими програми ПриватБанк значно збільшить обсяги кредитування», — повідомили в банку.

Мікаель Бьоркнерт під час церемонії підписання заявив, що завдяки співпраці з ЄБРР наші підприємці та малий бізнес матимуть вже понад 1,2 млрд євро фінансування на розвиток бізнесу.

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Нагадаємо, під час першого дня на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі вдалося домовитися про новий фонд реконструкції на 500 млн євро, про угоди з Єврокомісією на 2,3 млрд євро, є домовленості з Нідерландами та Швейцарією.

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