ПриватБанк та ЄБРР підписали угоду на 600 млн євро — Finance.ua

ПриватБанк та ЄБРР підписали угоду на 600 млн євро
ПриватБанк підписав найбільшу на українському фінансовому ринку угоду з ЄБРР, що дозволить українському бізнесу отримати до 600 мільйонів євро нових кредитів. Відповідну угоду підписав Мікаель Бьоркнерт, голова правління ПриватБанку, під час Ukraine Recovery Conference у Римі.
Про це повідомила пресслужба банку.
Що передбачає нова угода
Нова угода покриває частину кредитного ризику банку за новими кредитами позичальникам.
Зокрема, вона включає гарантію ЄБРР у розмірі 185 мільйонів євро, що дозволяє ПриватБанку надати українським підприємствам до 600 мільйонів євро додаткового фінансування.
«Нова угода про розподіл ризиків допоможе українському бізнесу отримати необхідні інвестиції та обігові кошти. За цими програми ПриватБанк значно збільшить обсяги кредитування», — повідомили в банку.
Мікаель Бьоркнерт під час церемонії підписання заявив, що завдяки співпраці з ЄБРР наші підприємці та малий бізнес матимуть вже понад 1,2 млрд євро фінансування на розвиток бізнесу.
Нагадаємо, під час першого дня на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі вдалося домовитися про новий фонд реконструкції на 500 млн євро, про угоди з Єврокомісією на 2,3 млрд євро, є домовленості з Нідерландами та Швейцарією.
Поділитися новиною