ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за 1 квартал 2025 року (інфографіка) — Finance.ua
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ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за 1 квартал 2025 року (інфографіка)

Фондовий ринок
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ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за 1 квартал 2025 року (інфографіка)
ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за 1 квартал 2025 року (інфографіка)
У І кварталі 2025 року бізнес-результат ПриватБанку без переоцінок, резервів та податків зріс на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року та склав 20,3 млрд грн. Про це пише пресслужба банку.
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Основним драйвером зростання стали результати основної діяльності банку — чисті процентні та комісійні доходи зросли на 13% рік до року. Чистий прибуток становив 16,9 млрд грн.
ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за 1 квартал 2025 року (інфографіка)
Кошти на рахунках фізичних осіб за перший квартал збільшилися на 7,3 млрд грн (+1,6%.
З початку 2025 року чистий кредитний портфель ПриватБанку зріс на 5 млрд грн та станом на 31 березня 2025 року склав 117,8 млрд грн.

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За перший квартал банк спрямував понад 3 млрд грн на підтримку аграрного сектору.
Податки
ПриватБанк сплатив за підсумками 2024 року понад 41 млрд грн податку на прибуток, встановивши рекорд серед банків України.
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Єдиний акціонер ПриватБанку в особі Кабінету міністрів України ухвалив рішення про порядок розподілу чистого прибутку та розмір річних дивідендів ПриватБанку за 2024 рік, за яким найближчим часом до державного бюджету у вигляді дивідендів буде сплачено 80% чистого прибутку, що становить 32,1 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, на FinAwards-2025 ПриватБанк отримав 1 місце з такими інноваційними проєктами: «Конверти», програма лояльності «Привіт», сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою, відкриття рахунку ФОП в Приват24 для фізосіб та Digital картка Business GO.
  • Також на FinAwards 2025 названо найкращі преміальні картки. Цього року за перемогу у номінації «Найкраща преміальна картка» боролися 18 банків. Найкращим було названо ПриватБанк та пакет Premium MAX з преміальною карткою Visa Infinite Premium та World Elite.
  • У 2024 році ПриватБанк став переможцем FinAwards у 3-х номінаціях: «Найкращий кредит готівкою», «Найкращий банк для клієнтів ФОП», «Найкращий провайдер із приймання онлайн-платежів».
  • Також ПриватБанк отримав 5 срібних нагород FinAwards 2024 у номінаціях: «Найкращий мобільний банк», «Картка № 1 у гаманці», «Найкраща служба підтримки», «Найкращий банк для юридичних осіб», «Найкращий керівник роздрібного бізнесу».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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