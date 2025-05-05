ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за 1 квартал 2025 року (інфографіка) — Finance.ua

ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за 1 квартал 2025 року (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

ПриватБанк оприлюднив фінансові результати за 1 квартал 2025 року (інфографіка)

У І кварталі 2025 року бізнес-результат ПриватБанку без переоцінок, резервів та податків зріс на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року та склав 20,3 млрд грн. Про це пише пресслужба банку.

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Основним драйвером зростання стали результати основної діяльності банку — чисті процентні та комісійні доходи зросли на 13% рік до року. Чистий прибуток становив 16,9 млрд грн.

Кошти на рахунках фізичних осіб за перший квартал збільшилися на 7,3 млрд грн (+1,6%.

З початку 2025 року чистий кредитний портфель ПриватБанку зріс на 5 млрд грн та станом на 31 березня 2025 року склав 117,8 млрд грн.

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За перший квартал банк спрямував понад 3 млрд грн на підтримку аграрного сектору.

Податки

41 млрд грн податку на прибуток, встановивши рекорд серед банків України. ПриватБанк сплатив за підсумками 2024 року понадподатку на прибуток, встановивши рекорд серед банків України.

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Єдиний акціонер ПриватБанку в особі Кабінету міністрів України ухвалив рішення про порядок розподілу чистого прибутку та розмір річних дивідендів ПриватБанку за 2024 рік, за яким найближчим часом до державного бюджету у вигляді дивідендів буде сплачено 80% чистого прибутку, що становить 32,1 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, на FinAwards-2025 ПриватБанк отримав 1 місце з такими інноваційними проєктами: «Конверти», програма лояльності «Привіт», сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою, відкриття рахунку ФОП в Приват24 для фізосіб та Digital картка Business GO.

Також на FinAwards 2025 названо найкращі преміальні картки. Цього року за перемогу у номінації «Найкраща преміальна картка» боролися 18 банків. Найкращим було названо ПриватБанк та пакет Premium MAX з преміальною карткою Visa Infinite Premium та World Elite.

У 2024 році ПриватБанк став переможцем FinAwards у 3-х номінаціях: «Найкращий кредит готівкою», «Найкращий банк для клієнтів ФОП», «Найкращий провайдер із приймання онлайн-платежів».

Також ПриватБанк отримав 5 срібних нагород FinAwards 2024 у номінаціях: «Найкращий мобільний банк», «Картка № 1 у гаманці», «Найкраща служба підтримки», «Найкращий банк для юридичних осіб», «Найкращий керівник роздрібного бізнесу».

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