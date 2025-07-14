Україна залучила близько 11 мільярдів євро на відбудову — підсумки URC-2025 — Finance.ua
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Україна залучила близько 11 мільярдів євро на відбудову — підсумки URC-2025

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Україна залучила близько 11 мільярдів євро на відбудову — підсумки URC-2025
Україна залучила близько 11 мільярдів євро на відбудову — підсумки URC-2025
Під час четвертої Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine recovery Conference, URC-2025), яка відбулася в Римі, підписали понад 200 угод та меморандумів на загальну суму близько 11 мільярдів євро. Це — наймасштабніший захід з початку повномасштабного вторгнення, як за кількістю учасників, так і за рівнем домовленостей.
Про підсумки конференції повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, URC-2025 об’єднала понад 6 тис. учасників із 70 країн.
«Тепер важливо, що ці угоди перетворяться на конкретні проєкти, зокрема в реальному секторі економіки. Адже підтримка приватного сектору була однією з ключових тем конференції», — написала Свириденко.

Що конкретно відомо

Підписано угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестицій у відбудову України. До ініціативи приєднаються чотири країни ЄС та провідні європейські банки розвитку.
За словами Свириденко, планується відкритий конкурс на керуючого фондом. Україна наполягає на повноцінному представленні у раді керуючих — для впливу на пріоритети та стратегії інвестування.
Крім того, оголошено нові пакети підтримки:
  • понад 2 млрд євро — новий пакет допомоги в межах інвестиційної рамки UIF;
  • 300 млн євро — від Нідерландів;
  • 5 млрд євро — довгострокова підтримка від Швейцарії (протягом 10 років).
Не менш важливо й те, що URC-2025 відвідала одна з найбільших делегацій США за всю історію подібних заходів. До її складу увійшли приватні інвестори та представники DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку). Україна вже підписала з DFC ключову інвестиційну угоду.

Розвиток оборонної промисловості

Окремою темою конференції стала оборона та безпека як умова успішної відбудови.
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Серед рішень:
  • укладення угод про спільні підприємства,
  • локалізація виробництва,
  • розвиток напрямів дронів, ППО та РЕБ (радіоелектронна боротьба).

Індустріальне відновлення

Цьогоріч конференція вперше включила повноцінну промислову адженду, яка була представлена як у дискусійних панелях, так і серед підписаних угод. Зокрема:
  • NovaSklo підписала угоду про будівництво заводу з виробництва флоат-скла.
  • Індустріальний парк Біла Церква домовився про будівництво заводу з італійською компанією Gualapack.
  • Мінекономіки України та UNIDO підписали проєкт на 188 млн доларів — для передачі технологій і створення СП із японськими компаніями.

Людський капітал — у центрі відновлення

Увага також була приділена програмам зайнятості та повернення українців:
  • нові ініціативи для жінок і підтримки жіночого підприємництва,
  • проєкти для молодих підприємців,
  • продовження програми Create Ukraine — для повернення молодих українців з-за кордону та залучення їх до державного управління,
  • домовленість із Єврокомісією щодо оновлення трудового законодавства — більш сучасного й гнучкого.
«На пряме запитання інвесторів „що Україна може запропонувати вже зараз?“ ми відповідаємо: найкращі умови для тих, хто зайде першим», — підсумувала Свириденко.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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