Україна залучила близько 11 мільярдів євро на відбудову — підсумки URC-2025
Під час четвертої Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine recovery Conference, URC-2025), яка відбулася в Римі, підписали понад 200 угод та меморандумів на загальну суму близько 11 мільярдів євро. Це — наймасштабніший захід з початку повномасштабного вторгнення, як за кількістю учасників, так і за рівнем домовленостей.
Про підсумки конференції повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, URC-2025 об’єднала понад 6 тис. учасників із 70 країн.
«Тепер важливо, що ці угоди перетворяться на конкретні проєкти, зокрема в реальному секторі економіки. Адже підтримка приватного сектору була однією з ключових тем конференції», — написала Свириденко.
Що конкретно відомо
Підписано угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестицій у відбудову України. До ініціативи приєднаються чотири країни ЄС та провідні європейські банки розвитку.
За словами Свириденко, планується відкритий конкурс на керуючого фондом. Україна наполягає на повноцінному представленні у раді керуючих — для впливу на пріоритети та стратегії інвестування.
Крім того, оголошено нові пакети підтримки:
- понад 2 млрд євро — новий пакет допомоги в межах інвестиційної рамки UIF;
- 300 млн євро — від Нідерландів;
- 5 млрд євро — довгострокова підтримка від Швейцарії (протягом 10 років).
Не менш важливо й те, що URC-2025 відвідала одна з найбільших делегацій США за всю історію подібних заходів. До її складу увійшли приватні інвестори та представники DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку). Україна вже підписала з DFC ключову інвестиційну угоду.
Розвиток оборонної промисловості
Окремою темою конференції стала оборона та безпека як умова успішної відбудови.
Серед рішень:
- укладення угод про спільні підприємства,
- локалізація виробництва,
- розвиток напрямів дронів, ППО та РЕБ (радіоелектронна боротьба).
Індустріальне відновлення
Цьогоріч конференція вперше включила повноцінну промислову адженду, яка була представлена як у дискусійних панелях, так і серед підписаних угод. Зокрема:
- NovaSklo підписала угоду про будівництво заводу з виробництва флоат-скла.
- Індустріальний парк Біла Церква домовився про будівництво заводу з італійською компанією Gualapack.
- Мінекономіки України та UNIDO підписали проєкт на 188 млн доларів — для передачі технологій і створення СП із японськими компаніями.
Людський капітал — у центрі відновлення
Увага також була приділена програмам зайнятості та повернення українців:
- нові ініціативи для жінок і підтримки жіночого підприємництва,
- проєкти для молодих підприємців,
- продовження програми Create Ukraine — для повернення молодих українців з-за кордону та залучення їх до державного управління,
- домовленість із Єврокомісією щодо оновлення трудового законодавства — більш сучасного й гнучкого.
«На пряме запитання інвесторів „що Україна може запропонувати вже зараз?“ ми відповідаємо: найкращі умови для тих, хто зайде першим», — підсумувала Свириденко.
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