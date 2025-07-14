Україна залучила близько 11 мільярдів євро на відбудову — підсумки URC-2025 Сьогодні 12:24

Україна залучила близько 11 мільярдів євро на відбудову — підсумки URC-2025

Під час четвертої Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine recovery Conference, URC-2025), яка відбулася в Римі, підписали понад 200 угод та меморандумів на загальну суму близько 11 мільярдів євро. Це — наймасштабніший захід з початку повномасштабного вторгнення, як за кількістю учасників, так і за рівнем домовленостей.

Про підсумки конференції повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, URC-2025 об’єднала понад 6 тис. учасників із 70 країн.

«Тепер важливо, що ці угоди перетворяться на конкретні проєкти, зокрема в реальному секторі економіки. Адже підтримка приватного сектору була однією з ключових тем конференції», — написала Свириденко.

Що конкретно відомо

Підписано угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестицій у відбудову України. До ініціативи приєднаються чотири країни ЄС та провідні європейські банки розвитку.

За словами Свириденко, планується відкритий конкурс на керуючого фондом. Україна наполягає на повноцінному представленні у раді керуючих — для впливу на пріоритети та стратегії інвестування.

Крім того, оголошено нові пакети підтримки:

понад 2 млрд євро — новий пакет допомоги в межах інвестиційної рамки UIF;

300 млн євро — від Нідерландів;

5 млрд євро — довгострокова підтримка від Швейцарії (протягом 10 років).

Не менш важливо й те, що URC-2025 відвідала одна з найбільших делегацій США за всю історію подібних заходів. До її складу увійшли приватні інвестори та представники DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку). Україна вже підписала з DFC ключову інвестиційну угоду.

Розвиток оборонної промисловості

Окремою темою конференції стала оборона та безпека як умова успішної відбудови.

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Серед рішень:

укладення угод про спільні підприємства,

локалізація виробництва,

розвиток напрямів дронів, ППО та РЕБ (радіоелектронна боротьба).

Індустріальне відновлення

Цьогоріч конференція вперше включила повноцінну промислову адженду, яка була представлена як у дискусійних панелях, так і серед підписаних угод. Зокрема:

NovaSklo підписала угоду про будівництво заводу з виробництва флоат-скла.

Індустріальний парк Біла Церква домовився про будівництво заводу з італійською компанією Gualapack.

Мінекономіки України та UNIDO підписали проєкт на 188 млн доларів — для передачі технологій і створення СП із японськими компаніями.

Людський капітал — у центрі відновлення

Увага також була приділена програмам зайнятості та повернення українців:

нові ініціативи для жінок і підтримки жіночого підприємництва,

проєкти для молодих підприємців,

продовження програми Create Ukraine — для повернення молодих українців з-за кордону та залучення їх до державного управління,

домовленість із Єврокомісією щодо оновлення трудового законодавства — більш сучасного й гнучкого.

«На пряме запитання інвесторів „що Україна може запропонувати вже зараз?“ ми відповідаємо: найкращі умови для тих, хто зайде першим», — підсумувала Свириденко.

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