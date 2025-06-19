День финансов: правила для ФЛП на фронте, перечень «белого бизнеса», возврат части пенсии — Finance.ua

День финансов: правила для ФЛП на фронте, перечень «белого бизнеса», возврат части пенсии Сегодня 17:45

Четверг, 19 июня. Об изменении для ветеранов и бизнеса.

«Клуб белого бизнеса»

1 июня 2025 года налоговая обновила Перечень плательщиков «Территории высокого уровня доверия». В список вошли 9673 компании, что на 1474 больше, чем в предыдущем перечне по состоянию на 1 апреля 2025 года. 66,3% плательщиков сохранили свой статус.

Банкиры фиксируют новую волну внутренней релокации малого и среднего бизнеса в центральные и западные регионы Украины. Ожидается, что тренд на внутреннюю релокацию будет сохраняться и далее — особенно в сегменте МСБ, где гибкость и скорость принятия решений помогают адаптироваться к изменениям.

Подача статистики

Парламент поддержал изменения, согласно которым предприниматели, учреждения и организации снова обязаны представлять статистическую и финансовую отчетность в органы государственной статистики. В Госстате отметили, что для большинства предприятий де-факто ничего не меняется, отчетность подавалась и раньше, хоть и на добровольной основе.

Правила для ФЛП на фронте

Рада поддержала поправки к законопроекту, которые возвращают справедливость для ФЛП на фронте. Так, ФЛП-контрактники будут освобождены от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ; весь налоговый долг военных-ФЛП подлежит аннулированию. Больше деталей здесь.

Статус УБД

Иностранцы и лица без гражданства, участвовавшие в обороне Украины, смогут официально получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью в результате войны. Минветеранов стало единственным органом, который будет давать такой статус.

Кстати, банки вводят отдельные программы поддержки для ветеранов, снижая нагрузку на бизнес благодаря компенсации процентных ставок.

Также военным упростили получение компенсации за аренду жилья.

Возврат части пенсии

Некоторые пенсионеры в Украине должны вернуть часть пенсии. На размер пенсии влияют разные обстоятельства, но об изменении их необходимо своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда Украины.

👵👴 Для большинства украинских пенсионеров ежемесячная пенсия — единственный источник дохода. По состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6341 грн, а минимальная — 2800 грн. Finance.ua посчитал, можно ли на нее выжить и какие возможности имеют наши пенсионеры по сравнению с соседями. Что из этого вышло, читайте здесь:

Обездвиженные российские активы

Европейский Союз ищет возможность получить дополнительные миллиарды евро с замороженных российских активов, вкладывая их в более рискованные инструменты. Такой шаг позволит увеличить финансовую помощь Украине, не изымая средства напрямую.

Глава НБУ Андрей Пышный считает , что обездвиженные российские активы могут помочь уменьшить стоимость интеграции Украины в Европейский Союз, если они будут использованы для финансирования восстановления.

Новые услуги в «Дії»

Минцифра продолжает упрощать процесс строительства для украинцев. Подать сообщение о начале строительных работ и зарегистрировать декларацию о готовности объекта по стройпаспорту можно будет в приложении «Дія». Раньше такая возможность была только на портале «Дія» или в ЦПАУ.

Жилье в пригороде Киева

Самые низкие цены на вторичном рынке в городах-спутниках Киева — в Гостомеле. В среднем там однокомнатные квартиры стоят 26 тысяч долларов. Несколько дороже жилье в Буче. Там однокомнатные квартиры продают по 34 500 долларов. Ирпень также входит в тройку городов под Киевом с самой дешевой недвижимостью.

В НКЦБФР предложили инструмент, который поможет сделать жилье более доступным в Украине.

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